DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Institut: Immer weniger Firmen wollen ihre Preise erhöhen

Immer weniger Unternehmen planen in den nächsten drei Monaten, ihre Preise zu erhöhen. Das geht aus der aktuellen Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung hervor. Die Ifo-Preiserwartungen sanken demnach für die Gesamtwirtschaft im April auf 21,5 Punkte, nach saisonbereinigt korrigierten 27,1 im März. Das war laut dem Institut der siebte Rückgang in Folge. "Die Preisanhebungswelle dürfte damit ihren Scheitelpunkt bereits überschritten haben", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Reallöhne sinken 2022 um 4,0 Prozent - Neues Rekordminus

Die Reallöhne in Deutschland sind im Jahr 2022 noch stärker gesunken als bislang ausgewiesen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, ergab eine Umstellung der Berechnung einen Rückgang der Reallöhne um 4,0 (bisheriger Rekordverlust: 3,1) Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist der stärkste Reallohnrückgang in Deutschland seit Beginn der akutellen Zeitreihe im Jahr 2008.

Rückgang der Industriegewinne in China schwächt sich im März etwas ab

Der Rückgang der Gewinne in der chinesischen Industrie hat sich im März verlangsamt, da sich die Exportnachfrage erholte und Peking die wirtschaftliche Erholung weiter unterstützt. Die Industriegewinne fielen im Quartal Januar bis März um 21,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, gegenüber einem Minus von 22,9 Prozent im Zeitraum Januar bis Februar, wie das Nationale Statistikamt mitteilte

Koalitionsausschuss geht ohne Bekanntgabe von Ergebnissen zu Ende

Die Spitzen der Ampel-Koalition haben am Mittwochabend ihre Beratungen im Kanzleramt beendet. "Es waren konstruktive Gespräche zu aktuellen politischen Themen", erklärten die Sprecherinnen und Sprecher von SPD, Grünen und FDP gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Details zu Themen und möglichen Ergebnissen des rund dreistündigen Koalitionsausschusses nannten sie nicht.

Biden weist Bedenken über sein hohes Alter zurück

Nach der Verkündung seiner Kandidatur für eine Wiederwahl hat US-Präsident Joe Biden Bedenken wegen seines hohen Alters zurückgewiesen. "Ich fühle mich gut, ich freue mich auf die Aussichten", sagte der 80-Jährige bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem südkoreanischen Staatschef Yoon Suk Yeol vor dem Weißen Haus.

Biden und Yoon richten bei Treffen scharfe Warnungen an Nordkorea

US-Präsident Joe Biden und der südkoreanische Staatschef Yoon Suk Yeol haben bei einem Treffen in Washington scharfe Warnungen an Nordkorea gerichtet. Biden sagte bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Yoon vor dem Weißen Haus, ein nordkoreanischer Atomwaffenangriff gegen die USA oder ihre Verbündeten würde das "Ende" des "Regimes" in Pjöngjang bedeuten.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2023 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.