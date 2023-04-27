BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 146 (136) EUR - 'OVERWEIGHT'BERENBERG HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 149 (142) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BEIERSDORF AUF 135 (130) EUR - 'BUY'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR LUFTHANSA AUF 14,40 (14,50) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 62 (65) EUR - 'NEUTRAL'UBS HEBT ZIEL FÜR ADIDAS AUF 148,40 (143,40) EUR - 'NEUTRAL'UBS SENKT ZIEL FÜR PUMA SE AUF 62 (63) EUR - 'NEUTRAL' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ASM INTERNATIONAL AUF 285 (290) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR KERING AUF 585 (588) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 8400 (7800) PENCE - 'OVERWEIGHT'BERENBERG SENKT DASSAULT SYSTEMES AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 38,50 (41,50) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR RECKITT AUF 7840 (7575) PENCE - 'BUY' CREDIT SUISSE ...Den vollständigen Artikel lesen ...