Warschau, Polen (ots/PRNewswire) -Der drittgrößte App-Marktplatz der Welt wird den Verbrauchern weiterhin eine größere Auswahl bieten und Innovationen für Entwickler und Partner fördernAppGallery hat bei den Mobile Games Awards 2023 im Rahmen einer Branchengala in London die Auszeichnung "Bester alternativer App Store des Jahres" erhalten. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für das Engagement von AppGallery für Nutzer und Entwickler. AppGallery ist nicht nur ein Weg, auf dem Nutzer die von ihnen benötigten Apps und Spiele einfach herunterladen können, sondern auch ein intelligentes Ökosystem, in dem Entwickler innovative App-Erlebnisse schaffen können.Seit dem Start im Jahr 2018 verzeichnet AppGallery ein ununterbrochenes Wachstum und hat sich als einer der Top-3-App-Marktplätze der Welt etabliert. Mit über 580 Millionen monatlich aktiven Nutzern bietet AppGallery weiterhin eine breite Palette an beliebten globalen Spielen und lokalen Apps."Da Länder auf der ganzen Welt die Bedeutung alternativer App Stores für einen gesünderen Mobilmarkt hervorheben, sind wir unglaublich stolz und fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung zu erhalten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der Anerkennung unseres Engagements für unsere Partner und Nutzer", sagte Jaime Gonzalo, VP Huawei Mobile Services Europe.Die Zufriedenheit der Nutzer hat für AppGallery oberste PrioritätAppGallery arbeitet ständig an Kooperationen mit den weltweit führenden Marken und Spieleentwicklern. Damit soll sichergestellt werden, dass die Verbraucher einzigartige und intelligente Erfahrung machen und Zugang zu einigen der begehrtesten mobilen Spiele haben. Um es für die Spieler noch attraktiver zu machen, führt AppGallery regelmäßig saisonale Kampagnen mit exklusiven Angeboten durch, darunter die jährlichen Game Fest-Kampagnen.In letzter Zeit ist das Interesse an AppGallery auch bei anderen Android-Nutzern gestiegen, die sich leicht Zugang verschaffen können. Zunächst müssen sie AppGallery von der Website (https://appgallery.huawei.com/app/C27162) herunterladen, dann HMS Core installieren und schließlich eine Huawei-ID erstellen.Unermüdlicher Full-Stack-Support für Entwickler durch kooperative PartnerschaftenAppGallery stellt den Entwicklern eine Vielzahl von Tools, Funktionen und anderen Ressourcen zur Verfügung, die es mehr als 6 Millionen bei Huawei registrierten Entwicklern ermöglichen, ihr Geschäft auf neue und noch nie dagewesene Weise wachsen zu lassen. Mit der stark vernetzen Integration und den verfügbaren HMS Core-Funktionen sowie einem engagierten technischen Support-Team können Entwickler die volle Innovationskraft entfalten.AppGallery will den Nutzern auch weiterhin ein breites Angebot an Apps zur Verfügung stellen und die Zugänglichkeit nicht auf bestimmte Ökosysteme beschränken. Durch Offenheit und Transparenz wird die Plattform weiterhin die Interessen der Nutzer schützen und starke und kollaborative Partnerschaften mit Entwicklern aufbauen.