Köln (ots) -Aktuell finden in Steinfurt, Berlin und Umgebung die Dreharbeiten zur neuen Dramedy-Serie "Stadt, Land, Lust" (AT) statt - dem neuesten Werk aus der Feder von Ralf Husmann ("Stromberg", "Frau Jordan stellt gleich"). Die Regie bei der im Auftrag von ARD Degeto und WDR für die ARD produzierten vierteiligen Serie übernimmt Christine Rogoll. Es geht um Sonja Stellbrink (Franziska Machens), die ihr Leben vor die Wand gefahren hat: Job und Mann hängen am seidenen Faden und ausgerechnet in ihrer kleinstädtischen Heimat im Münsterland soll sie nun alles wieder in geordnete Bahnen bringen - ein Ort, an dem sie mit Ende 30 ganz sicher nicht mehr sein wollte.Mit Franziska Machens, Rainer Bock, Camill Jammal, Hendrik Heutmann, Sarina Radomski, Rana Farahani, Antonia Breidenbach und vielen anderen sind die 45-minütigen Folgen prominent besetzt.Zum Inhalt:Sonja Stellbrink (Franziska Machens), erfolgreiche Vertreterin eines großen Pharmakonzerns, wird wegen eines erotischen Fehltritts von ihrem Arbeitgeber beurlaubt. Ihr Mann und Arbeitskollege Lars (Camill Jammal) beurlaubt sie anschließend auch aus ihrer Ehe. So landet Sonja plötzlich wieder dort, wo sie mal angefangen hat: in der Kleinstadt Vredenhorst im Münsterland. Ihr Vater Clemens (Rainer Bock) sieht sie dort immer noch als Nachfolgerin in seiner Apotheke, ihr Bruder Stoffel (Hendrik Heutmann) als willkommene Hilfe in seinem chaotischen Leben und ihre erste große Liebe Sascha (Tom Radisch) wohnt auch immer noch da. Womöglich ist die Kleinstadt also mehr als ein Zwischenstopp. Gleichzeitig ist Sonja überzeugt, bei ihrer alten Firma einem großen Pharma-Skandal auf der Spur zu sein, der vielleicht der wahre Grund für ihren Rausschmiss ist. Zwischen Kleinstadt- und Großkonzern wird sich Sonja fragen, ob ihre Reise in die Vergangenheit womöglich ihr Weg in die Zukunft sein kann..."Stadt, Land, Lust" (AT) wird produziert von der MadeFor Film (Produzenten: Ralf Husmann und Gunnar Juncken) im Auftrag von ARD Degeto und WDR für die ARD. Die Drehbücher stammen von Ralf Husmann und Christian Martin. Regie führt Christine Rogoll, die Bildgestaltung übernimmt Niv Abootalebi. Die Ausstrahlung auf dem "Endlich Freitag"-Sendeplatz im Ersten und die Veröffentlichung in der ARD Mediathek sind für 2024 geplant. Die Dreharbeiten finden vom 19. April bis 20. Juni 2023 in Steinfurt und Umgebung sowie in Berlin und Umgebung statt. Verantwortliche Redakteur:innen sind Henrike Vieregge (WDR) und Stefan Kruppa (ARD Degeto).Fotos finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5495615