Am Dienstag hat die Google-Mutter Alphabet die Zahlen für das erste Quartal präsentiert (mehr dazu hier). Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn wurden die Erwartungen übertroffen. Zur Freude der Anleger wurde zudem ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 70 Milliarden Dollar angekündigt. In der Folge aktualisierten einige Analysten ihre Einschätzungen.Jefferies-Analyst Brent Thill änderte nichts an seiner Prognose. Der Experte sieht die Aktie weiterhin bei 130 Dollar fair bewertet und rät zum Kauf. ...

