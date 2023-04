Der österreichische Baukonzern Strabag SE (ISIN: AT000000STR1) will der Hauptversammlung am 16. Juni 2023 eine unveränderte Dividende von 2,00 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen, wie am Donnerstag berichtet wurde. Beim derzeitigen Aktienkurs von 40,05 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,99 Prozent. Dividenden-Zahltag ist der 27. Juni 2023. Ex-Dividenden Tag der 21. Juni 2023. Strabag erwirtschaftete im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...