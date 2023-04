Pangaea Life setzt sich mit nachhaltigen Sachwerte-Fonds "Blue Living" und "Blue Energy" zweifach an Marktspitze Bei welchen Fonds ist das Ersparte in diesen turbulenten Zeiten in den besten Händen? Im Auftrag des Handelsblatt ermittelte die führende Rating-Agentur Assekurata unter 19 Versicherungsgesellschaften und 92 Fondsangeboten die besten gemanagten Fonds Deutschlands. Das Ergebnis: Pangaea Life setzt sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...