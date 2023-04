Cham (ots) -Der Family Business Award zeichnet jährlich ein Schweizer Familienunternehmen aus, das sich durch verantwortungsbewusstes Unternehmertum profiliert hat. Anmeldungen für den Family Business Award 2023 können noch bis zum 14. Mai 2023 eingereicht werden.Rund 90 Prozent aller Firmen in der Schweiz sind Familienunternehmen - sie sind ein bedeutender Faktor unserer Wirtschaft. Um dieser Wichtigkeit Rechnung zu tragen, hat die AMAG 2012 den Family Business Award ins Leben gerufen. Einerseits, um die unternehmerischen und nachhaltigen Werte von Familienunternehmen zu würdigen. Andererseits auch in Erinnerung an den eigenen Firmengründer Walter Haefner.Für die diesjährige Preisverleihung vom 13. September in Bern haben interessierte Familienunternehmen noch bis zum 14. Mai 2023 die Gelegenheit sich auf der Online-Plattform www.family-business-award.ch zu bewerben.Der Einzug ins Finale ist, abgesehen von der Möglichkeit den Award mit nach Hause zu nehmen, aus vier weiteren Gründen eine wertvolle Erfahrung für jedes Familienunternehmen:- Die Teilnahme bringt wirksame Medienpräsenz mit sich und hilft, Spezialistinnen und Spezialisten im Arbeitsmarkt auf Ihr Unternehmen aufmerksam zu machen.- Der Jurierungsprozess bietet eine gute Gelegenheit, eigene Leistungsversprechen und Prozesse kritisch zu hinterfragen.- Die Teilnahme dient als ideale Plattform um sich in diesem hochkarätigen Kreis erfolgreicher Familienunternehmen zu vernetzen.- Die drei Unternehmen im Finale erhalten ein von der AMAG gesponsertes Fahrzeug zur kostenlosen Verfügung für ein Jahr. Das Gewinnerunternehmen darf das Fahrzeug behalten.Für den Preis zugelassen sind Schweizer Familienunternehmen, die sich durch nachhaltigen Unternehmergeist auszeichnen und mehr als 25 Mitarbeitende beschäftigen. Zudem muss mindestens ein Generationenwechsel erfolgt sein, das Verwaltungsratspräsidium oder die operative Geschäftsleitung ist durch ein Familienmitglied besetzt und die Kapitalmehrheit befindet sich im Familienbesitz.Für die Wahl des siegreichen Unternehmens zeichnet sich eine hochkarätige Jury verantwortlich, die aus erfahrenen, fachlich bestens ausgewiesenen Persönlichkeiten besteht. Präsidiert wird die Jury durch Gabriela Manser, Co-CEO und Präsidentin Verwaltungsrat Goba AG, Mineralquelle und Manufaktur und Präsidentin Handels- und Industriekammer AI.Die Entwicklung des Jurierungsverfahrens erfolgte durch das Center for Corporate Responsibility and Sustainability CCRS an der School of Management Fribourg. Das wissenschaftliche Verfahren bietet die Grundlage für eine objektive Bewertung der Bewerbenden durch die unabhängige Jury.Pressekontakt:AMAG Group AGDino GrafLeiter Group CommunicationTelefon +41 44 269 53 00presse@amag.chAMAG Group AGClaudia IslerPublic Affairs & CRS ManagerTelefon +41 44 269 55 11presse@amag.chOriginal-Content von: AMAG Group AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001252/100905987