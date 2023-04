Berlin (ots) -In Deutschland leben nach aktuellen Ergebnissen des Gesundheitsatlas des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) etwa 3,3 Millionen Menschen mit medikamentös behandeltem Asthma. Dies entspricht einem Anteil von 3,98 Prozent der Bevölkerung. Im Vorfeld des Welt-Asthma-Tages am 2. Mai macht die neue WIdO-Website auf eine Trendumkehr bei der Asthma-Häufigkeit aufmerksam: Vor der Corona-Pandemie, im Jahr 2019, gab es noch 3,5 Millionen Asthmapatientinnen und -patienten in Deutschland. Im Jahr 2021 hat sich diese Zahl um etwa 200.000 Patientinnen und Patienten reduziert - ein Rückgang um 5,68 Prozent. "Ob dieser rückläufige Effekt möglicherweise auf den deutlichen Rückgang der Atemwegsinfektionen während der Pandemiejahre zurückzuführen ist, gilt es aufmerksam zu beobachten", sagt Helmut Schröder, stellvertretender WIdO-Geschäftsführer. Besonders hohe Asthma-Prävalenzen werden in Thüringen (4,55 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (4,50 Prozent) erreicht, besonders niedrige in Mecklenburg-Vorpommern (3,25 Prozent) und Baden-Württemberg (3,52 Prozent). Neben Asthma werden auf der neuen Website www.gesundheitsatlas-deutschland.de systematisch die Häufigkeiten von insgesamt 23 Krankheiten bis auf die Ebene der 400 Kreise Deutschlands und im zeitlichen Verlauf dargestellt.Im neuen Webangebot werden Zeitreihen für die Jahre 2017 bis 2021 dargestellt. Beim medikamentös behandelten Asthma ist seit 2017 ein Anstieg bis zu einem Höchstwert von 4,27 Prozent im Jahr 2020 zu erkennen, gefolgt von einer Trendumkehr im Jahr 2021. 2021 lag der Anteil in der Bevölkerung bei 3,98 Prozent; dies entspricht 3,3 Millionen Menschen in Deutschland, die wegen Asthma medikamentös behandelt wurden. Im Jahr 2020 waren noch 3,6 Millionen Menschen betroffen, 237.000 Patientinnen und Patienten mehr als im Jahr 2021.Trendumkehr bei Asthma geht mit Rückgang der Atemwegsinfekte einherAsthma-Erkrankungen können als Folge von Infektionen der unteren Atemwege auftreten. Die Häufigkeit dieser Infektionskrankheiten war während der Pandemiejahre 2020 und 2021 deutlich reduziert. So könnte der Rückgang der Infektionen der unteren Atemwege während der Pandemiejahre dazu geführt haben, dass es in der Folge auch weniger Asthma-Neuerkrankungen gab. Das könnte den leichten Rückgang der Prävalenz im Jahr 2021 erklären. Besonders deutlich ist der Rückgang bei Jungen bis 14 Jahren erkennbar: Wurden in dieser Altersgruppe im Jahr 2019 noch 5,25 Prozent wegen Asthma medikamentös behandelt, so reduzierte sich dieser Anteil im Jahr 2021 auf nur noch 2,72 Prozent. "Es bleibt abzuwarten, wie die weitere Entwicklung verlaufen wird - gerade angesichts der ab 2022 wieder häufiger auftretenden Atemwegserkrankungen", so Helmut Schröder.Deutliche Unterschiede nach Alter und GeschlechtDie aktuelle Auswertung macht deutliche Geschlechterunterschiede transparent: Im Kindes- und Jugendalter ist die Asthma-Häufigkeit bei Jungen deutlich höher als bei Mädchen, wohingegen im Erwachsenenalter Frauen deutlich häufiger betroffen sind als Männer. Der Prävalenzgipfel liegt bei 7,16 Prozent der Frauen in der Altersgruppe von 70 bis 74 Jahren. "Die stärkere Betroffenheit von Jungen hat vermutlich anatomische Gründe und lässt sich durch die engeren Bronchien erklären. So kommt es leichter zu einer Verengung der Atemwege, wie sie beim Asthma bronchiale vorliegt. Im Erwachsenenalter sind die Bronchiendurchmesser dann bei Männern größer als bei Frauen, was die Umkehrung der Geschlechterverhältnisse erklärt", so Schröder. Weitere Gründe für die Geschlechtsunterschiede könnten aber auch hormonelle Einflüsse oder geschlechtsspezifische Unterschiede beim Kontakt mit Asthma-auslösenden Substanzen sein.Thüringen am stärksten betroffenDer Gesundheitsatlas stellt die Krankheitshäufigkeiten für die Bevölkerung in 400 Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland auf Basis eines eigens entwickelten Hochrechnungsverfahrens dar. Danach sind Potsdam mit 2,70 Prozent und Heidelberg mit 2,77 Prozent die Regionen mit dem geringsten Anteil an Asthmapatientinnen und -patienten. Etwa doppelt so hoch ist die Krankheitshäufigkeit in den beiden am stärksten betroffenen Kreisen: die thüringischen Landkreise Sonneberg (6,90 Prozent) und Saalfeld-Rudolstadt (5,95 Prozent). In einem "fairen" Vergleich hat das WIdO die Alters- und Geschlechtsunterschiede zwischen den Regionen berücksichtigt. In diesem Vergleich wird für Passau mit 2,78 Prozent der niedrigste Wert und für Sonneberg mit 6,52 Prozent der höchste Wert verzeichnet. "Zur Vermeidung von Neuerkrankungen und Verbesserung der Asthma-Symptomatik sollten Landräte und Bürgermeister in den besonders stark betroffenen Regionen die verschiedenen Risikofaktoren in den Blick nehmen. Dazu zählen eingeatmete Stoffe, die die Lunge schädigen - insbesondere das Rauchen", betont Helmut Schröder. Maßnahmen zur Förderung des Rauchverzichts seien daher eines der wichtigsten Elemente der Asthma-Prävention.Auf der Ebene der Bundesländer sind Thüringen (4,55 Prozent), Nordrhein-Westfalen (4,50 Prozent) und das Saarland (4,36 Prozent) laut Gesundheitsatlas besonders von Asthmaerkrankungen betroffen. Besonders niedrige Krankheitshäufigkeiten zeigen sich dagegen in Mecklenburg-Vorpommern (3,25 Prozent) und Baden-Württemberg (3,52 Prozent). Unter den Großstädten mit mehr als 500.000 Einwohnern hat Essen mit 4,81 Prozent den höchsten Anteil an Asthmapatientinnen und -patienten, gefolgt von Dortmund (4,74 Prozent). Am unteren Ende der Liste steht Stuttgart mit einem Anteil von nur 3,55 Prozent.Zusammenhang zwischen Asthma und AdipositasDie Analysen des Gesundheitsatlas bestätigen einen Zusammenhang, der bereits aus anderen Studien bekannt ist: In Regionen mit einem hohen Anteil an Menschen mit krankhaftem Übergewicht (Adipositas) ist auch die Zahl der Asthmaerkrankungen erhöht. So zeigt sich im Fünftel der deutschen Regionen mit dem höchsten Adipositas-Anteil eine Asthma-Häufigkeit von 4,36 Prozent. Das Fünftel mit dem niedrigsten Adipositas-Anteil hat dagegen eine Asthma-Häufigkeit von nur 3,58 Prozent. "Verschiedene Studien haben gezeigt, dass eine Gewichtsreduktion bei stark übergewichtigen Asthmapatientinnen und -patienten zu einer Verbesserung der Krankheitskontrolle beitragen kann. Das Abnehmen wird diesen Patientinnen und Patienten auch in der Nationalen Versorgungsleitlinie empfohlen, damit sich die Asthma-Symptome bessern", erklärt Schröder.Neue Webseite des Gesundheitsatlas mit systematischem Blick auf 23 KrankheitenZu den 23 Erkrankungen, deren Ergebnisse auf der neuen Website www.gesundheitsatlas-deutschland.de abrufbar sind, gehören kardiovaskuläre Erkrankungen, psychische Erkrankungen, Krebserkrankungen, Diabetes Typ 2, Demenz und Atemwegserkrankungen. Die epidemiologischen Kennzahlen basieren auf Krankenkassen-Routinedaten der AOK und repräsentieren somit dokumentierte Behandlungshäufigkeiten. Alle Zahlen wurden mit einem statistischen Verfahren auf die gesamte Wohnbevölkerung in den Regionen hochgerechnet. Damit stehen den gesundheitspolitischen Akteuren vor Ort fundierte Informationen über das Krankheitsgeschehen in ihrer Region zur Verfügung. Der Gesundheitsatlas kann so helfen, Handlungsansätze zu identifizieren, die der Verbesserung der Gesundheitssituation und damit auch der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger dienen. Die Auswertungen zeigen beispielsweise, dass im Jahr 2021 bei 9,18 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ab zehn Jahren eine Depression dokumentiert wurde (12,2 Prozent). 7,20 Millionen Menschen ab 30 Jahren waren von Diabetes mellitus Typ 2 betroffen (10,6 Prozent), etwa 4,75 Millionen der ab 30-Jährigen von der Koronaren Herzkrankheit (8,41 Prozent).Heidelberg, Mainz und Freiburg schneiden im Gesamtindex am besten abWerden die 400 Regionen Deutschlands hinsichtlich ihrer Betroffenheit von den 23 im Gesundheitsatlas dargestellten Krankheiten in einem Gesamtindex zusammenfassend dargestellt, zeigt sich, dass Heidelberg, Mainz und Freiburg im Breisgau am wenigsten von diesen Krankheiten betroffen sind. Eine besonders hohe Betroffenheit findet sich dagegen in den thüringischen Kreisen Suhl, Sonneberg und Hildburghausen. "Die regionalen Unterschiede der Krankheitshäufigkeiten sind auch durch demographische Faktoren erklärbar. Sie haben ihre Ursache in unterschiedlichen Alters- und Geschlechtsstrukturen der Bevölkerung in den Regionen Deutschlands", so Schröder. Wenn die Unterschiede nach Alter und Geschlecht in einem "fairen" Vergleich berücksichtigt werden, dann zeigt sich in den hessischen Kreisen Hochtaunuskreis und Main-Taunus-Kreis sowie im bayrischen Starnberg die geringste Betroffenheit von den 23 im Gesundheitsatlas abgebildeten Krankheiten. 