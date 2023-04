Hamburg (ots) -



Auch Mama hat ihre Geheimnisse! "Manchmal klaue ich abends aus dem Kinderversteck heimlich die Schokolade und ziehe sie mir genüsslich rein", verrät Moderatorin Sonya Kraus, 49, die mit ihrem Partner und den beiden Söhnen in Frankfurt lebt, in GALA (Heft 18, EVT 27. April). "Am nächsten Tag erzähle ich meinen Kindern dann, wie schädlich Zucker ist." Und so sieht für sie der perfekte Tag aus: "Wenn die Sonne scheint, der Hund schnarcht und ein gutes Buch auf meinem vollgefutterten Bauch liegt."



