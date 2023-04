FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat NFon von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 9 auf 8,70 Euro gesenkt. 2022 sei für den Anbieter cloudbasierter Telefonanlagen enttäuschend gewesen, schrieb Analyst Stephane Beyazian in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Unter dem neuen Unternehmenschef stünden die Steigerung der Profitabilität und der Erfolg neuer Produkte im Fokus. Die erhoffte Branchenkonsolidierung sei bisher nicht erfolgt, so der Experte./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 02:39 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 08:15 / MESZ

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX