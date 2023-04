HANNOVER (dpa-AFX) - Continental -Chef Nikolai Setzer soll bis mindestens Ende März 2029 an der Spitze des Autozulieferers und Reifenherstellers bleiben. Der Aufsichtsrat des Dax -Konzerns verlängert den Vertrag des Managers entsprechend, wie Conti am Donnerstag nach einer Sitzung des Kontrollgremiums mitteilte. Setzer wird allerdings die bisher von ihm ebenfalls geleitete Kernsparte für Automobiltechnik an Philipp von Hirschheydt abgeben - eine Konzentration des Vorstandsvorsitzenden auf die Führung des Gesamtunternehmens war schon länger geplant. Von Hirschheydt (48) soll die neue Aufgabe zum 1. Mai übernehmen.

Setzer (52) ist seit Ende 2020 Vorstandschef. Er löste damals seinen langjährigen Vorgänger Elmar Degenhart ab, der wegen gesundheitlicher Probleme um ein Vertragsende gebeten hatte. Setzer hatte zuvor bereits das Autozuliefer- und das Reifengeschäft geführt. Der Konzern verordnete sich ein weitreichendes Umbauprogramm - weg von klassischer Technik wie Hydraulik und Verbrennerantrieben, hin zu mehr Software, Elektronik und Bauteilen für die Elektromobilität./jap/DP/men