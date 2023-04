Leipzig (ots) -Zur Leipziger Buchmesse 2023 widmet sich der MDR-Rundfunkchor unter Leitung von Philipp Ahmann dem Gastland Österreich. Im Konzert am Messefreitag sind zwei Uraufführungen von Werken zu erleben. Mit Lera Auerbach und Mirela Ivicevic fiel die Wahl auf zwei profilierte Komponistinnen, die für ganz unterschiedliche künstlerische Ansätze in der zeitgenössischen Musik stehen und dem Gastland in besonderer Weise verbunden sind. Abgerundet wird der Abend mit romantischen Chorwerken von Schubert und Bruckner - am 28. April, 20 Uhr, im Museum der bildenden Künste in Leipzig.Weil Lera Auerbach ihre Kreativität parallel zum Komponieren auch als Dichterin und Malerin auslebt, wird sie oft als eine moderne Renaissance-Künstlerin bezeichnet. Die gebürtige Russin stehe für Leidenschaft in der Musik, die Formen des 18. Jahrhunderts sowie die brillant virtuose Empfindsamkeit des 19. Jahrhunderts in einem Vokabular des 21. Jahrhunderts ausdrücke, schreibt zum Beispiel die Washington Post. 1973 im Ural geboren, trat Lera Auerbach früh als Pianistin auf und schrieb bereits mit zwölf Jahren ihre erste Oper, die an mehreren Orten in der damaligen UdSSR aufgeführt wurde. Nach einer Konzerttournee in den USA entschied sie sich 1991 in New York zu bleiben, wo sie an der Juilliard School Musik und Komposition studierte. Seitdem hat sich Lera Auerbach als meisterhafte Pianistin wie als facettenreiche Komponistin international etabliert: Ihre Werke werden auf Konzert-, Opern- und Ballettbühnen weltweit aufgeführt. Lera Auerbach lebt und arbeitet in den USA wie in Österreich, dessen Staatsbürgerschaft ihr 2020 für ihre "außerordentlichen Leistungen im Interesse der Republik" verliehen wurde.Mirela Ivicevic, 1980 in Split geboren, nennt ihre Kompositionen "Sonic Fiction". Nach einem Musikstudium in Zagreb studierte die Künstlerin in Wien Medienkomposition und angewandte Musik sowie Komposition in Graz. Sie gewann mehrere Staatstipendien und den Erste-Bank-Kompositionspreis sowie den Komponistinnenförderpreis der Ernst von Siemens Musikstiftung. Mirela Ivicevic gilt als eine der spannendsten Komponistinnen ihrer Generation. Im Fokus steht das subversive Potenzial von Klängen: So entführt sie Fragmente "aus ihrer natürlichen Umgebung in eine surreale akustische Welt". Durch Sampling und Collagieren lässt sie ein fantasievolles Patchwork entstehen. Ihren Lebensmittelpunkt hat die Komponistin in Wien, wo sie als Mitbegründerin zudem im Black Page Orchestra aktiv ist, einem Ensemble für kompromisslose Gegenwartsmusik.Neben den Uraufführungen neuer Musik stehen romantische Chorwerke auf dem Programm, darunter mit dem gleichsam originellen wie anspruchsvollen "Abendzauber" von Anton Bruckner. Im Buchmesse-Konzert des MDR-Rundfunkchores ist dieses selten aufgeführte Stück live zu erleben.Konzert im Rahmen des Gastland-Auftrittes Österreich bei der Leipziger Buchmesse 2023 mit Unterstützung durch den Hauptverband des Österreichischen BuchhandelsTickets sind erhältlich bei der Tickethotline (0341) 94 67 66 99 und bei www.mdr-tickets.de sowie im MDR KLASSIK-Ticketshop in Leipzig, Augustusplatz 9a.Weitere Informationen zum vielseitigen Programm von MDR und ARD zur Leipziger Buchmesse gibt es hier (https://www.mdr.de/presse/mediendossier/ard-und-mdr-auf-der-leipziger-buchmesse100.html).Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/5495700