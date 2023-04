Die GRAMMER Gruppe (ISIN: DE0005895403) hat heute die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt. Demnach steigerte die GRAMMER AG ihren Konzernumsatz deutlich auf 589,1 Mio. EUR (Q1 2022: 515,0 Mio. EUR), was einer Erhöhung von 14,4 % im Vergleich zum Vorjahreswert entspricht. Die positive Umsatzentwicklung wurde sowohl von allen drei Regionen der GRAMMER Gruppe als auch von den beiden Divisionen getragen. So erhöhten sich die Umsätze der Division Automotive um 14,7 % auf 371,9 Mio. EUR und die Erlöse der Division Commercial Vehicles um 13,8 % auf 217,2 Mio. EUR. In beiden Divisionen ...

