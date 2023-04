DJ BASF würde Wintershall Dea notfalls auch an Investoren verkaufen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern BASF würde den geplanten Ausstieg beim Öl- und Gas-Förderunternehmen Wintershall Dea notfalls auch mit Hilfe von Investoren umsetzen. Das machte BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller auf der Hauptversammlung in Mannheim deutlich. "Wir arbeiten mit voller Kraft an verschiedenen Varianten des Ausstiegs", sagte Brudermüller laut Redetext. "Ein Börsengang von Wintershall Dea bleibt unsere bevorzugte Alternative. Denkbar wäre auch ein Verkauf an Investoren."

BASF ist mit 72,7 Prozent Wintershall Dea beteiligt. Den Rest hält die einstige Dea-Eignerin Letterone. Mehrere Anläufe für einen Börsengang sind gescheitert. Inzwischen haben sich mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine die Rahmenbedingungen vollständig geändert. Wintershall Dea hat das komplette Aus für das Russland-Geschäft verkündet, das zuletzt rund 50 Prozent des Gesamtgeschäfts ausmachte. Wintershall-Dea-Chef Mario Mehren machte am Mittwoch klar, dass nicht abgeschätzt werden könne, wie lange es dauern werde, das Kapitel Russland abzuschließen.

Auch Brudermüller sagte: "Der Ausstieg wird nicht gleich morgen erfolgen. Viele Zustimmungen sind dafür erforderlich - von Behörden und Joint-Venture-Partnern. Wir sind aber sehr zuversichtlich, dass wir das in absehbarer Zeit schaffen."

April 27, 2023

