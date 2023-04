Laut einem Bericht von Interfax gebe es keinen zusätzlichen Bedarf an Ölproduktionskürzungen. Das teilte die russische Nachrichtenagentur unter Berufung auf den stellvertretenden russischen Premierminister, Alexander Novak, am Donnerstag mit. Die Maßnahmen könnten sich erst später auswirken als bisher vermutet."Wir haben diese Entscheidung erst vor einem Monat getroffen, und sie wird ab Mai für die Länder, die sich freiwillig den Kürzungen angeschlossen haben, in Kraft treten", sagte Novak in Moskau ...

