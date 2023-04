Zürich (ots) -In einem anspruchsvollen Umfeld blickt Sanitas auf ein gutes Geschäftsjahr 2022 zurück und erzielt mit Hilfe der Auflösung von Reserven ein positives Ergebnis von 8,3 Millionen Franken. Dank attraktiven Produkten, der Einführung der ambulanten Spitalversicherung "Hospital Day Comfort" und innovativen Services wechselten über 50'000 Versicherte neu zu Sanitas.Schwierige Entwicklungen wie der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise, die Inflation, die negativen Finanzmärkte und der Fachkräftemangel hatten 2022 einen grossen Einfluss auf das Gesundheitswesen der Schweiz. In diesem anspruchsvollen Umfeld gelingt Sanitas dank der Auflösung von Reserven ein gutes Jahresergebnis von 8,3 Millionen Franken mit positiven Jahresabschlüssen sowohl in der obligatorischen Grundversicherung als auch in den privaten Zusatzversicherungen. Dadurch erhöht sich das Eigenkapital auf 1,06 Milliarden Franken. Der Prämienertrag steigt um knapp dreissig Millionen Franken auf 3,07 Milliarden Franken. Die bezahlten Leistungen wachsen ebenfalls, um rund 40 Millionen Franken auf 2,87 Milliarden Franken. Per 31. Dezember 2022 verzeichnet Sanitas sowohl in der Grundversicherung als auch in den Zusatzversicherungen ein Wachstum. Über 50'000 Versicherte wechselten insgesamt neu zu Sanitas.Einsparungen von über 360 Millionen Franken bei den LeistungskostenDie steigenden Gesundheitskosten in der Schweiz führen zu höheren Prämien bei allen Krankenversicherungen. Durch konsequente Rechnungskontrollen, mit denen ungerechtfertigt hohe oder nicht versicherte Leistungen identifiziert werden, konnte Sanitas im vergangenen Jahr rund 360 Millionen Franken einsparen (knapp 12% des Prämienertrags). Ein eigener Bereich auf der Website (http://www.sanitas.com/sparen) sowie ein Erklärvideo helfen den Versicherten zudem zu verstehen, warum die Prämien steigen und was sie gemeinsam mit Sanitas dagegen tun können.Zahlreiche operative HöhepunkteNeben dem positiven Ergebnis und den neuen Kundinnen und Kunden gab es im vergangenen Geschäftsjahr zahlreiche weitere Höhepunkte. Auf Produktseite sticht die Einführung der ambulanten Spitalversicherung "Hospital Day Comfort" heraus. Sanitas bietet ihren Kundinnen und Kunden damit eine hohe Behandlungsqualität in spezialisierten Operationszentren und einen spürbaren Komfort zu sehr attraktiven Preisen. Dies alles bei Eingriffen, die im Spital ohne stationären Aufenthalt durchgeführt werden. Nach wenigen Monaten haben sich bereits über zehntausend Versicherte für das neue VVG-Produkt entschieden.Im letzten Jahr hat Sanitas zudem das Sanitas Portal (Web und App) überarbeitet und noch konsequenter auf die Convenience der Nutzerinnen und Nutzer ausgerichtet. Dies zahlt sich aus: Die App gewann an den Best of Swiss App Awards 2022 gleich zwei Auszeichnungen in den Kategorien "Customer Experience" und "Business Impact".Erfreulich ist auch die weiterhin hohe Zufriedenheit der Kundinnen und Kunden. Viele positive Reaktionen im täglichen Kontakt mit den Versicherten sowie die hervorragenden Resultate bei verschiedenen Umfragen zur Kundenzufriedenheit zeigen, dass die Anstrengungen geschätzt werden. Beeindruckend ist die Konstanz: In den letzten drei Jahren stand Sanitas beim K-Tipp, bei bonus.ch und auch bei Comparis in deren Umfragen zur Kundenzufriedenheit immer auf dem Podest.Nachhaltigkeit als Teil der DNA von SanitasVerantwortungsvolles unternehmerisches Handeln, das sich an sozialer, ökologischer und ökonomischer Nachhaltigkeit orientiert, prägen das Selbstverständnis von Sanitas. Aus diesem Grund wurde dem Thema Nachhaltigkeit im diesjährigen Geschäftsbericht ein eigenes Kapitel gewidmet. Mit ihrem Corporate-Social-Responsibility-Programm (CSR) leistet Sanitas einen aktiven Beitrag zu einem nachhaltigen und zukunftsfähigen Gesundheitswesen. Die Stiftung Sanitas Krankenversicherung fördert zudem eine wichtige gesellschaftliche Debatte über die Digitalisierung und Solidarität im Gesundheitssystem und unterstützt diverse Projekte Dritter als soziales Engagement, das der Bevölkerung der Schweiz zugutekommt.Glaubwürdigkeit und Kompetenz durch starke InhalteNeben innovativen Angeboten und Services fördert Sanitas mit starken Geschichten und praktischen Tipps in ihren Magazinformaten (Print und online) die Gesundheitsorientierung in der Schweiz. Im Juni 2022 publizierte Sanitas zum dritten Mal den Sanitas Health Forecast. Das jährlich erscheinende Buch liefert auf über 400 Seiten Antworten zur Gesundheit der Zukunft und gibt Inspiration für ein gesundes Leben. Die dritte Ausgabe war erneut ein voller Erfolg mit einer hohen Resonanz in den Medien. Besonders erfreulich ist, dass der Sanitas Health Forecast während zwei Monaten unter den Buchbestsellern vertreten war und bei drei renommierten Design- und Buchwettbewerben ausgezeichnet wurde. Die vierte Ausgabe des Sanitas Health Forecast wird im Juni 2023 erscheinen.Sanitas Gruppe in Zahlen* (Geldwerte in TCHF, Swiss GAAP FER 41)31.12.2022 31.12.2021Prämienertrag 3'066'617 3'037'545Bezahlte Leistungen(inkl. Kostenbeteiligungen) 2'865'289 2'825'834Ergebnis (nach Steuern) 8'265 90'193Eigenkapital (inkl. Beteiligungen) 1'056'140 1'049'374Reserven KVG 508'643 508'058Eigenkapital VVG 478'758 478'003KVG-Versicherte 602'484 600'691VVG-Versicherte 667'106 662'694* Bei den ausgewiesenen Kennzahlen handelt es sich um konsolidierte Werte.Geschäftsbericht 2022Der Geschäftsbericht 2022 ist online auf Deutsch verfügbar: www.sanitas.com/geschaeftsbericht2022Pressekontakt:Sanitas, Christian Kuhn, Mediensprecher, Telefon 044 298 62 78, Mobile 076 381 27 87, medien@sanitas.comOriginal-Content von: Sanitas Krankenversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005121/100905994