- BARCLAYS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 8400 (7800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SMITH & NEPHEW TARGET TO 1200 (1100) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 7840 (7575) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 700 (730) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6400 (6200) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6400 PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS STANDARD CHARTERED TARGET TO 880 (890) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 6350 (6250) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS OCADO WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 550 PENCE - GOLDMAN CUTS LEARNING TECHNOLOGIES GROUP TARGET TO 150 (160) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SMITH & NEPHEW TO 'HOLD' - PRICE TARGET 1350 PENCE - JPMORGAN PLACES WIZZ AIR ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' - SCOPE FOR EBIT-CONS - JPMORGAN RAISES EASYJET TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 530 (370) PENCE - JPMORGAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 2.40 (2.20) EUR - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1621 (1557) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3750 (3600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES BUSHVELD MINERALS LIMITED TARGET TO 700 (600) P - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES BODYCOTE PLC TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 860 (640) PENCE - UBS RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 7500 (7300) PENCE - 'BUY'



