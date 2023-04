DJ Lindner lehnt schärfere EU-Klimastandards für Gebäude ab

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat in der Debatte um mehr Energieeffizienz in Gebäuden Korrekturen an der neuen EU-Gebäudeenergierichtlinie gefordert. "Bei den Standards für Neubauten muss Maß und Mitte erreicht werden", sagte er der Wirtschaftswoche. "Mit dem, was wir jetzt haben, können wir viele Jahre auskommen. Weitere Steigerungen halte ich klimapolitisch nicht für nötig und ökonomisch für nicht tragbar."

Insbesondere die EU-Gebäudeenergierichtlinie droht nach Ansicht Lindners über das Ziel hinauszuschießen. "Die muss auf ihre Praxistauglichkeit geprüft werden." Müssten die erwogenen Effizienzstandards umgesetzt werden, bedeute das für Deutschland binnen weniger Jahre viele Milliarden Euro an Zusatzkosten.

Nach Einschätzung des Finanzministers würden durch die EU-Regelung "erhebliche Sanierungspflichten und eine Verteuerung des Neubaus drohen". Der Gesetzentwurf der EU-Kommission sei "bereits hochgradig ambitioniert - die noch weitergehenden Verschärfungen des Europäischen Parlaments sind endgültig nicht tragbar", sagte Lindner. "Das muss geändert werden, wenn die Bundesregierung zustimmen soll."

Insgesamt brauche man mehr Technologieoffenheit und Ideenreichtum. So sollte zum Beispiel "das Potenzial technischer Negativemissionen stärker" genutzt werden, so der Finanzminister. "Das haben wir für die Novelle des Klimaschutzgesetzes auch in der Koalition vereinbart", erinnerte Lindner. "Das muss das Klimaschutzministerium jetzt auch umsetzen."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2023 04:50 ET (08:50 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.