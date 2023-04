Bremen (ots) -Längst gehören 'Diäten' nicht mehr zum guten Ton, hat sich doch endgültig herumgesprochen, dass sie langfristig nicht funktionieren und sogar gefährliche Folgen für die Gesundheit haben können... Warum halten Menschen dennoch weiter an gewichtsoptimierenden Programmen fest?Die Resilienz-Expertin Nadine Bokarev hat sich mit dem Thema eingehend befasst und ein spezielles Programm zur Stärkung der persönlichen Wiederstandkraft entwickelt, die "Resilienz-Diät": gesundheitlich unbedenklich, garantiert ohne Jojo-Effekt und mit der Aussicht auf ein glücklicheres Leben.Der Anti-Diät-Tag am 6. Mai möchte ein Zeichen setzen und einmal mehr auf die Thematik und die damit einhergehenden Gefahren aufmerksam machen. In Deutschland leben laut Statistik immer mehr Menschen mit gestörtem Essverhalten, besonders Teenager und Menschen im Alter zwischen 40 und 60 Jahren sind betroffen. Und dies trotz immer bewussterem Lebensstil und höherem Wissensstand zum Thema Ernährung.Gegründet wurde der Tag 1992 von der britischen Autorin Mary Evans Young, die nach dem erfolgreichen Kampf gegen ihre Magersucht die Organisation 'Diet Breakers' ins Leben rief.Ziel der Organisation ist das kritische Hinterfragen von Schönheitsidealen, das Akzeptieren von Größen- und Gewichtsunterschieden, die Antidiskriminierung von Übergewichtigen sowie über Gesundheitsgefahren von Diäten aufzuklären.Resilienz-Expertin Nadine Bokarev klärt auf: "Eine Mission, die auch ich seit vielen Jahren verfolge. Da hauptsächlich Mädchen und Frauen vom Abnehmwahn betroffen sind, habe ich ein besonderes Anti-Diäten-Programm für Frauen entwickelt: die Resilienz-Diät. Eine Diät, die keine ist, sondern den Begriff im altgriechischen Sinne interpretiert, nämlich als Lebensführung. Hier befassen wir uns mit den Ursachen, den mentalen und psychologischen Aspekten, die hinter dem Thema liegen", erklärt Bokarev.Den Teufelskreis durchbrechenDie Betroffenen sind bestens informiert, ob über Ernährungsberatungen, Sport-Coaches, Social Media oder andere Medien. "Sie wissen alle exakt Bescheid über den Nährwert einer Gurke, die Wirkung von Artischocken, den Fettgehalt von Vollmilchschokolade oder Hafermilchkaffee und wie viele Sporteinheiten für den Kalorienverbrauch notwendig sind" führt Nadine Bokarev fort. Wenn es also nicht am Wissen liegt, den Teufelskreis zu durchbrechen, woran liegt es dann?Ein aktuelles Phänomen besteht darin, Abnehmprogramme elegant zu umschreiben, ohne das Wort Diät zu verwenden. Von Detox über Fasten bis hin zu besonderen Ernährungsformen, die unter gesundheitsfördernden Aspekten gemacht werden - und eben doch unterschwellig eine schnelle Gewichtsabnahme innerhalb einer bestimmten Zeit zum Ziel haben. "Ich spreche hier nicht gegen Detox oder Fasten. Bewusst zur Reinigung und Entschlackung eingesetzt, können die Programme durchaus sinnvoll sein. Ich spreche eher von der unbewussten Selbsttäuschung im grundlegenden Ansatz."Bokarev geht davon aus, dass wir unsere innere Machtstimme umprogrammieren müssen. Solange diese uns ständig vorgibt, was wir essen dürfen oder nicht, bleibt das Problem bestehen. Durch das Essen nach Plan verlernen wir, die natürlichen Signale des Körpers wahrzunehmen und diese richtig zu deuten.Deshalb kann eine reine Ernährungsumstellung niemals zu einer dauerhaften Gewichtsabnahme oder Gewichtsstabilisierung führen. Solange das Gewicht, eine Zahl, eine Konfektionsgröße oder ein BMI im Mittelpunkt stehen, bleibt das aktuelle Ernährungsprogramm der Start zum nächsten.Die folgenden von Bokarev entwickelten Fragestellungen geben Impulse für die Entwicklung einer neuen Körperbeziehung und einer bewussteren Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse.- Was brauche ich gerade wirklich? Habe ich Hunger oder vielleicht eher Durst?- Bin ich gestresst oder müde und brauche Energiezufuhr? Brauche ich eher Ruhe?- Warum esse ich gerade, greife zum Schokoriegel? Belohne oder beruhige ich mich gerade mit Essen? (Emotionalem Essen auf den Grund gehen: Wie fühle ich mich? Was sind meine Verhaltensmuster?)- Was ist gerade passiert, dass ich den Impuls habe zu essen oder das Essen zu verweigern? Will ich etwas nicht fühlen? (Wegdrücken von Gefühlen)- Liebevolle Selbstreflexion, Erkennen und Annahme der Situation ohne Selbstverurteilung sind die ersten wichtigen Schritte für Veränderung.ALSO: Weg von WAS esse ich / nicht - hin zu WARUM esse ich / nicht?Nur wenn wir den geistigen und seelischen Ursachen unseres Verhaltens auf die Spur kommen, kann nachhaltige Veränderung folgen.Künstliche Schönheitsideale - ein anhaltender TrendBarbie-Face, Size Zero, Botox in der Mittagspause, Schönheits-OP als Geburtstagsgeschenk, faltenloses Altern, der Menopause trotzen. Wir begegnen diesen Themen ständig im Alltag, auf Social Media und in anderen Medien. Die Verlockungen und Möglichkeiten sind groß.Wer hier das Spiel mit dem Vergleich aufnimmt, hat schnell verloren. Hier begeben wir uns in eine Spirale, in der eine Industrie, durch den mangelnden Selbstwert von Frauen Milliarden verdient. Hier tappen - nicht nur, aber besonders stark - Frauen in die künstliche Schönheitsfalle. Der Drang nach äußerer Perfektion wird durch Zahlen wie die der International Society of Plastic Surgery bestätigt, wonach allein in Deutschland im Jahr 2021476 Tausend Schönheits-OPs durchgeführt wurden - Tendenz steigend im zweistelligen Bereich. Somit liegt Deutschland im internationalen Ländervergleich ganz weit vorne. Woran liegt es?Das angestrebte Ziel, den Körper und das eigene Aussehen zu verändern wird verwechselt, wie sich Frauen eigentlich fühlen möchten, erklärt die Resilienz-Expertin Bokarev. "Wenn ich aussehe wie Pamela Reif, bin ich berühmt, beliebt, begehrt, fühle mich sexy, bin selbstbewusster, glücklicher, ...." sagt die innere Stimme. Unbewusst wird also ein anderer innerer Seins-Zustand angestrebt - über eine Veränderung im Außen. Doch auch wenn das Schönheitsziel erreicht ist, bleibt das innere Gefühl der Leere, Unzufriedenheit, Ängstlichkeit etc. sowie das unerkannte Bedürfnis weiterhin bestehen. Und schon dreht sich die Spirale weiter Leerzeichen zu viel - bis irgendwann erkannt wird, dass äußere Schönheit nicht automatisch unsere Gefühlswelt verändert. Die Sehnsucht danach, sich endlich 'richtig' und 'ganz' zu fühlen, die Sehnsucht nach Anerkennung, Freude und Leichtigkeit im Leben bleibt aus, solange Frauen sich weiterhin vergleichen, sich selbst be- und entwerten und verurteilen.Nimm Dich an wie Du bist - hier liegt Deine wahre SchönheitWelche Schritte führen aus der Spirale der Selbstentwertung und Unsicherheit heraus? Bokarev teilt einige Tipps aus Ihrem Resilienz-Training für Frauen:- Der erste Schritt ist hier die klare Entscheidung, aus der Spirale auszutreten. Weg von Selbstentwertung, hin zur Selbstannahme. Den Mut haben, den Stecker zu ziehen - wie bei einem Ventilator, der dann automatisch langsamer und ruhiger wird.- Frage Dich: Was will ich wirklich? Wie möchte ich mich fühlen? Wenn alles erreicht ist, wie zeigt sich die innere Veränderung? Was mache ich anders?- Wie bemerken mein Mann, Freundin, Familie, Arbeitskollegen die Veränderung? Wie verhalte ich mich anders? Folge mit Deiner Aufmerksamkeit Deinen Gefühlen!- In das Vertrauen gehen mit den Sätzen: Ich will es und ich kann es! Ich nehme mich genauso an, wie ich gerade bin.- Wie fühlt es sich an, wenn ich mir vorstelle, dass ich mich selbst annehme und mich toll finde, so wie ich bin?- Wenn sich Deine innere kritische Stimme wieder meldet, drücke sie nicht weg, sondern höre ihr zu. Nimm sie bewusst wahr, und sage ihr liebevoll, dass Du ab jetzt einen anderen Weg gehst. Atme tief ein und dann doppelt so lange langsam aus. Wiederhole und folge mit Deiner Aufmerksamkeit dem Atem.Veränderung passiert dann, wenn wir die Ursachen angehen, statt Symptome zu bekämpfen.Wenn Seele, Geist und Körper in Einklang kommen, wenn ich bewusst weiß, wer ich bin, was ich will und wie meine Bedürfnisse und Ziele aussehen. Wenn ich in Kontakt bin mit meiner Intuition, mit der inneren Kraft und individuellen Schönheit meiner Weiblichkeit. Genau dann fühlen wir uns natürlich schön, kraftvoll, leicht und voller Lebensfreude.Während ihrer 20-jährigen Arbeit mit Frauen hat, Bokarev immer wieder festgestellt, dass ihre Klientinnen durch ihr Resilienz-Programm von ganz alleine überflüssige Pfunde verloren haben oder sich das Wohlfühlgewicht ohne Essens- oder Sportpläne einstellte.Genau hier liegt der Ursprung nachhaltiger Veränderung und zum Wohlfühlgewicht:in der Ursachenklärung!Bokarevs Wunsch ist es, allen Frauen den Mut, die Zuversicht und die Kraft zu geben, sich selbst in allen Facetten zu begegnen. Das Potential der Frauen ist groß.Genauso wie ihre intuitiven Fähigkeiten. Ihre Super-Power. Ihre Mission ist es, Frauen stark zu machen!Nadine Bokarev - Train Your SoulPressekontakt:Corinna Fromm089/55052050train-your-soul@corinnafromm.deOriginal-Content von: Train Your Soul, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169670/5495858