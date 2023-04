Aktionäre der KAP AG sollen für das Geschäftsjahr 2022 voraussichtlich eine Dividende in Höhe von 1,00 Euro je Aktie erhalten. "Vorstand und Aufsichtsrat werden den Vorschlag allerdings bis zur Hauptversammlung nochmals überprüfen vor dem Hintergrund der dynamischen Rahmenbedingungen", so das Unternehmen aus Fulda am Donnerstag. Für 2021 hatte die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...