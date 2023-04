Hamburg (ots) -Sonnengebräunte Haut galt lange Zeit als Schönheitsideal. Den meisten Sonnenanbetern ist beim Sonnenbaden nicht bewusst, welche Konsequenzen zu viel Sonne und zu wenig Sonnenschutz mit sich bringen. Mittlerweile klären prominente Persönlichkeiten wie Manuel Neuer und Doreen Dietl über die gesundheitlichen Folgen der Sonneneinstrahlung auf. Beide sind an Hautkrebs erkrankt und gehen mit ihren Erfahrungen mit der Krankheit offen um.health tv befasst sich diesen Monat intensiv mit dem Thema "Haut & Youthing" und sprach im aktuellen One-Taker, der ab sofort bei health tv auf dem YouTube Kanal abrufbar ist, mit der Dermatologin, Anti-Aging-Medizinerin und Ernährungsberaterin Dr. med. Susanne Steinkraus. Die Expertin gibt den Zuschauern einen tiefen Einblick in die Thematik, bei der es nicht nur um den ästhetischen Aspekt der Hautverjüngung geht, sondern gezielt um den richtigen Umgang mit unserer Haut. Denn gesunde Haut spiegelt eine gesunde Lebensform wider. Dies bedarf der richtigen Pflege, um das größte und vielfältigste Organ des Menschen zu kräftigen und gesund zu halten.21 Fragen zum Thema Haut & Youthinghealth tv traf Dr. med. Susanne Steinkraus in ihrer Hamburger Praxis, um neben einem Einblick in ihre tägliche Arbeit als Dermatologin, 21 interessante Fragen zum Thema "Haut und Youthing" zu klären.Von der richtigen Behandlung verschiedener Hautkrankheiten über wichtige Facts der Sonneneinstrahlung und zum regelmäßigen Hautscreening bis hin zum Thema Botox und der mutmaßliche Wirkung gegen Depressionen, hat die health tv Redaktion einen bunten Mix aus wichtigen dermatologischen Themen zusammengestellt, der für jede Zielgruppe relevant ist.--------Nicht verpassen: "Haut & Youthing - 21 Fragen an Dr. med. Susanne Steinkraus" ist online auf dem health tv YouTube Kanal https://www.youtube.com/watch?v=UAQRFsSjFps&t=83s und im Smart TV bei Waipu TV, Zattoo und Rakuten TV zu sehen!--------Über health tvhealth tv ist eine Multi-Channel-Gesundheitsplattform, die seit mehr als sechs Jahren hochwertigen Content rund um die Themen Medizin, Bewegung, Lifestyle & Ernährung produziert. Ausgezeichnet mit dem YouTube Health Siegel, welches für besonders zuverlässige Gesundheitsinformationen steht und den Nutzern bei der Suche nach qualitativ hochwertigen Gesundheitsinformationen helfen soll, steht health tv für Expertise, Vertrauen und Emotionalität. Mit dem health tv Doc Dr. med. Andreas Martin führt ein Facharzt für Anästhesie, Notfall- und Sportmediziner sowie Ernährungsexperte die Zuschauer mit seinem Fachwissen durch das Programm. Gründer und Mehrheitseigentümer von health tv sind die Asklepios Kliniken, ein führender privater Klinikbetreiber in Deutschland.health tv ist als einziger digitaler Gesundheitssender im deutschsprachigen Raum sowohl über den YouTube Kanal youtube.com/@healthtvde als auch über die TV-Streaming-Plattformen Waipu TV, Rakuten TV und Zattoo über integrierte Apps auf Smart TVs, Tablets und Mobilgeräten aufrufbar.Besuchen Sie health tv auf...YouTube (https://www.youtube.com/@healthtvde)Facebook (https://www.facebook.com/healthtvde/?locale=de_DE)Instagram (https://www.instagram.com/healthtv.de/?hl=de)LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/healthtv-de/)Pressekontakt:Kontakt für Rück- und Presseanfragen:German health tv GmbHMarina GuneschPaul-Ehrlich-Straße122763 HamburgTel: 040 - 808138001E-Mail: presse@healthtv.deOriginal-Content von: health tv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129156/5495908