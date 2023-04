Hamburg (ots) -Die vergangenen Osterfeiertage haben die neue Lust am Reisen bestätigt - möglichst flexibel, nachhaltig und komfortabel. Im Ferienzeitraum lag das Buchungsvolumen der Europcar Mobility Group in Deutschland um 50 Prozent über dem des Vorjahres. Mit den kommenden Mai-Feiertagen dürfte sich dieser Trend fortsetzen, denn sie liegen perfekt im Kalender: Entweder ermöglichen sie direkt ein langes Wochenende oder in Kombination mit einem Brückentag gleich vier freie Tage - ideal für viele kleine Fluchten aus dem Alltag.Hohe Anzahl an Spontanbuchungen zeigt Nutzung des FlexibilitätsvorteilsWährend viele Kunden von Europcar nach dem Wegfall der bundesweiten Pandemiemaßnahmen wieder langfristig den ersten Urlaub geplant haben, zeigt der Trend über die Osterfeiertage sowie die angrenzenden Schulferien auch einen klaren Anstieg an Spontanbuchungen - und damit den Wunsch nach möglichst viel Flexibilität und Freiraum."Viele unserer Kunden machen es genau richtig: Sie nutzen das gute Wetter aus und genießen Freiheit und Flexibilität über ein langes Wochenende. Vor allem in den deutschen Metropolen war neben der konstant hohen Nachfrage an Auto-Abos das kurzfristige Buchungsvolumen über die Feiertage rund um Ostern sehr hoch", zeigt sich Tobias Zisik, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group in Deutschland, zufrieden und gibt einen Ausblick auf das kommende Mai-Wochenende und die Frühlingsfeiertage: "Ebenfalls klar zu sehen war der Nachfragetrend nach Elektrofahrzeugen, vor allem bei unseren Abo-Angeboten. Diesem Trend entsprechen wir gerne und werden das Angebot zugunsten einer nachhaltigen und flexiblen Mobilität für unsere Kunden weiter ausbauen."Starker Nachfragetrend nach Elektrofahrzeugen bei Auto-Abos von EuropcarNeben reinen Elektrofahrzeugen sind es auch sparsame Hybrid-Fahrzeuge, die bei den Auto-Abo-Angeboten der Europcar Mobility Group in Deutschland im Fokus der Kunden stehen und verstärkt nachgefragt werden. Für eine noch bessere Verfügbarkeit dieser Modelle, vor allem in den Metropolregionen oder auch an Bahnhöfen und Flughäfen, läuft der Ausbau der Flotte in diesem Segment bereits und wird so in Kürze für ein noch flächendeckenderes Angebot und eine größere Verfügbarkeit der nachhaltigen Mobilitätslösungen sorgen.Auch investiert die Europcar Mobility Group in Deutschland in einen Ausbau der Ladeinfrastruktur an den eigenen Standorten, um noch mehr Komfort bei der Anmietung von elektrisch angetriebenen Fahrzeugen zu bieten. "Hier können wir einen echten Unterschied machen - und dieser Verantwortung werden wir nachkommen", so Zisik.Erster Mai, Christi Himmelfahrt und Pfingsten bieten die perfekte Möglichkeit zum KurzurlaubNeben dem Pfingstmontag fällt in diesem Jahr auch der 1. Mai auf den Anfang der Woche und bietet damit ein langes Wochenende. Wer zu Christi Himmelfahrt den Freitag frei nehmen kann, der darf sich sogar über vier freie Tage freuen. Der Mai schafft also wieder optimale Bedingungen für viele kleine Fluchten aus dem Alltag.Aktuelle Angebote und Rabatte können Kunden unter www.europcar.de einsehen.Pressekontakt:Europcar Mobility Group GermanyMiriam Grether+49 40 52018 2276presse@europcar.comAgentur Faktor 3 AGTeam Europcar Mobility GroupTelefon: 040 / 679446-0europcar@faktor3.deOriginal-Content von: Europcar Mobility Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43591/5495922