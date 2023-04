Baden-Baden (ots) -Samstagabend-Show mit Andy Borg am 29. April 2023, 20:15 Uhr, im SWR Fernsehen und MDR Fernsehen / "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross ab 7. Mai 2023 im ErstenSWR Moderator Andy Borg präsentiert eine neue Ausgabe seiner Musik- und Unterhaltungsshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Zu Gast ist diesmal Stefan Mross, der einen ersten Einblick gewährt in die diesjährige Staffel von "Immer wieder sonntags". Weitere Gäste sind u. a. Katharina Herz, Die Ladiner, Natalie Holzner, Olaf der Flipper, Fantasy, Die Edlseer sowie der schwäbische Shanty-Chor "Die Neckar Knurrhähne" aus Nürtingen am Neckar. Andy Borg freut sich auf einen geselligen, musikalischen Abend in seiner Weinstube. "Schlager-Spaß mit Andy Borg" wird ausgestrahlt am Samstag, 29. April 2023 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im MDR Fernsehen. "Immer wieder sonntags" mit Moderator Stefan Mross startet am 7. Mai 2023 um 10 Uhr im Ersten. Die Sendungen sind nach der Ausstrahlung im Fernsehen auch in der ARD Mediathek zu sehen.Andy Borg: "Ich freue mich auf den Tanz in den Mai"Neue Folgen von "Schlager-Spaß mit Andy Borg" werden künftig nicht mehr nur im SWR Fernsehen, sondern regelmäßig auch im MDR Fernsehen zu sehen sein. Darauf haben sich SWR und MDR verständigt. Moderator Andy Borg freut sich diesmal auf den Monatswechsel. "Tanz in den Mai - wie oft und gern habe ich dabei schon aufgespielt, vor allem als junger Bursche. Ich selbst bin eher ein Tanzmuffel, das gebe ich gerne zu. Deshalb moderiere ich auch lieber - und plaudere mit tollen Gästen."Andy Borg und Stefan Mross besuchen sich gegenseitigMit dabei ist Stefan Mross, der im Ersten "Immer wieder sonntags" moderiert und bei "Schlager-Spaß mit Andy Borg" auch als Sänger auf der Bühne steht. Andy Borg plant einen Gegenbesuch und wird bei der ersten Ausgabe von "Immer wieder sonntags" in diesem Jahr dabei sein. "Weil ich auch gern mal nicht nur der Gastgeber bin, singe ich am Wochenende nach dem Schlager-Spaß für Stefan und sein Publikum eines meiner ganz neuen Lieder.""Immer wieder sonntags" ab 7. Mai 2023 im Ersten"Immer wieder sonntags" kommt vom 7. Mai 2023 an im Ersten sonntags aus der "Immer-wieder-sonntags"-Arena in Rust. Geplant sind zwölf Live-Ausgaben sowie ein Best-of Anfang September 2023. Moderator Stefan Mross setzt auf eine Mischung aus Bewährtem und Neuem - aus Musik, Comedy und Unterhaltung. Gäste der ersten Sendung sind neben Andy Borg und vielen anderen Hansi Hinterseer, Semino Rossi, Ronja Forcher, Patrick Lindner, Marie Reim und Nicole.Die Sendungen im Fernsehen"Schlager-Spaß mit Andy Borg", Samstag, 29. April 2023, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen und MDR Fernsehen"Immer wieder sonntags", ab 7. Mai 2023, sonntags, 10 Uhr im ErstenDie Sendungen in der Mediathek"Schlager-Spaß mit Andy Borg" und "Immer wieder sonntags" gibt es nach der Ausstrahlung auch in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/sendung/schlager-spass-mit-andy-borg/Y3JpZDovL3N3ci5kZS8yMzM5NzcxNg/) zu sehen.Informationen, Fotos und ein Video unter http://swr.li/stefan-mross-bei-schlager-spass-mit-andy-borgFotos auf www.ARD-foto.deSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterPressekontakt:Jürgen Ruf, Tel. 07221 929 24234, E-Mail: juergen.ruf@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5495912