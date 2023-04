Lippstadt (ots) -Ali Zadeh ist gefragter Videomarketing-Experte sowie Geschäftsführer der Agentur devBrand. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er IT- und Softwareunternehmen dabei, ihre Kommunikation mithilfe animierter Erklärvideos zu revolutionieren: Kaufentscheidungen lassen sich dank der Videos spürbar vereinfachen, da auch komplexe IT-Lösungen für Interessenten sofort nachvollziehbar werden. Derzeit befindet sich das Unternehmen auf Wachstumskurs und sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Hier erfahren Sie, worauf sich Bewerber freuen dürfen.Online-Marketing und unternehmerischer Erfolg sind im 21. Jahrhundert untrennbar miteinander verbunden. Wer als IT- oder Softwareanbieter nicht im Netz gefunden wird, verliert Umsatz und wertvolle Marktanteile. Mit Blick auf den branchenübergreifend starken Wettbewerb kann es sich somit kaum eine Firma leisten, auf Online-Marketing zu verzichten. Das bestätigt auch Ali Zadeh, Gründer und Geschäftsführer von devBrand: "IT- und Softwareunternehmen bieten in der Regel komplexe Lösungen an, die Kunden oft nicht nachvollziehen können. Auch ist der Bedarf häufig unbekannt. Haben die Technologie-Experten nun Schwierigkeiten mit ihrem Marketing oder dem Vertrieb, sind ernste Probleme vorprogrammiert."Der Videomarketing-Experte spricht aus langjähriger Erfahrung. Er kennt die Branchen genau und weiß, mit welchen Herausforderungen Software- und IT-Firmen zu kämpfen haben. Schließlich ist seine Erklärvideo-Agentur Marktführer im gesamten DACH-Raum. Täglich erreichen Ali Zadeh und sein Team neue Kundenanfragen. Das Unternehmen wächst somit auch weiterhin stark und möchte zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter einstellen. Vertriebsprofis und Backoffice-Experten können das jetzt als berufliche Chance für sich nutzen - und in einen Job mit Zukunftsperspektive einsteigen.Der digitale Wandel als ChancenbringerStaatliche Einrichtungen, Unternehmen und Mitarbeiter wissen es: Die Digitalisierung bringt viele Herausforderungen mit sich. Das ist kein Geheimnis. Jedoch muss der digitale Wandel kein Hindernis sein. Im Gegenteil: Lässt er sich meistern, profitieren alle Beteiligten von enormen Vorteilen. Bei devBrand zeigt sich das jeden Tag aufs Neue. Die Experten rund um Geschäftsführer Ali Zadeh agieren nämlich am Puls der Zeit. So handelt es sich beim Lippstädter Unternehmen nicht nur um die am schnellsten wachsende Agentur der Region. Auch ihre Vorreiterstellung im Bereich der Digitalisierung ist über die Stadtgrenzen hinaus bekannt."Unsere Mitarbeiter sollen sich bei uns bestmöglich weiterentwickeln können", erklärt Ali Zadeh. "Dafür setzen wir auf die Kraft digitaler Prozesse - Schulungsplattformen und andere Benefits inklusive." Bei der devBrand handelt es sich also um einen modernen Arbeitgeber aus einem starken Wachstumsmarkt. Dennoch ist die Lippstädter Agentur kein typisches Start-up. Als Vorreiter im gesamten DACH-Raum konnte sich devBrand viel mehr als renommierte Agentur etablieren. Bewerber profitieren dadurch von soliden beruflichen Perspektiven. Gleichzeitig müssen neue Mitarbeiter Werte und Fähigkeiten mitbringen, die das bestehende Team rund um Zadeh ergänzen können.Diese Profis starten bei der devBrand durchAls stark wachsende Erklärvideo-Agentur ist devBrand auf der Suche nach Mitarbeitern, die ihre Mission weiter vorantreiben wollen. "Unser Ziel ist es, die Software-, IT- und Technologiebranche im Bereich Marketing zu revolutionieren", so Ali Zadeh. "Die Menschen aus diesen Branchen sind zwar extrem technologieorientiert, doch im Marketing oder Vertrieb haben sie oft enorme Schwierigkeiten. Hier wollen wir auch weiterhin optimale Lösungen anbieten."Motivierte Vertriebler, die Gas geben, Karriere machen und sich konstant weiterentwickeln wollen, sind daher herzlich eingeladen, sich bei devBrand zu bewerben. Auch zusätzliche Backoffice-Mitarbeiter sind gefragt. Ihr Aufgabenbereich wird in der Buchhaltung und im Office-Management liegen.Ein Wachstumsmarkt als Karriereweg mit ZukunftIn der ältesten Gründungsstadt Nordrhein-Westfalens werden maßgeschneiderte Marketing-Lösungen aus Expertenhand gefertigt: Die Erklärvideos von devBrand veranschaulichen abstrakte IT-Lösungen innerhalb von wenigen Sekunden. Dabei sind die richtigen Bilder in eine fesselnde Story eingebettet. Diese Kombination verbinden die Videomarketing-Profis aus Lippstadt mit einer durchdachten Werbestrategie. So entsteht erstklassiger Content, der für mehr Aufmerksamkeit, Erstgespräche und Umsatz bei IT- und Softwareanbietern sorgt.Mit Blick auf die stetig steigende Bedeutung von Online-Marketing ist dabei klar, dass sich diese Kombination auch weiterhin bewähren wird. Wer als Vertriebs- oder Backoffice-Mitarbeiter in der aufstrebenden Branche Fuß fassen möchte, ist bei devBrand daher bestens aufgehoben. "Motivierte Menschen, die gemeinsam mit uns wachsen und etwas bewirken möchten, sind bei uns herzlich willkommen", so der Geschäftsführer Ali Zadeh.Als Vertriebler oder Backoffice-Profi möchten Sie in einem Wachstumsmarkt mit attraktiven Zukunftsperspektiven Karriere machen? Melden Sie sich jetzt bei Ali Zadeh (https://www.devbrand.de/) und vereinbaren Sie einen Termin oder bewerben Sie sich direkt über die Karriereseite (https://www.devbrand-karriere.de/64206bc35c2d7e00140bc152/64206bf03c8efb00144b369a/)!Pressekontakt:devBrandAlireza Gholizadeh-GonbadaniE-Mail: ali@devbrand.deWebseite: https://www.devbrand.de/Original-Content von: devBrand, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169675/5495931