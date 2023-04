Die LVMH-Aktie hat am Montag alle Rekorde gebrochen. Der Kurs kletterte erstmals über 900 Euro, der Börsenwert überschritt damit die 500-Milliarden-Dollar-Grenze. Anleger nutzten dies für Gewinnmitnahmen, doch der Aufwärtstrend bleibt intakt. Beginnt nun eine neue Rally? Die Vorzeichen dafür stehen gut.LVMH legt die Messlatte für die Konkurrenz immer höher. Am morgigen Freitag eröffnet die übernommene Luxusmarke Tiffany & Co New York ihren berühmten Flagshipstore in New York nach einer mehrjährigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...