Mainz (ots) -In der vergangenen Saison standen sich beide Teams im DFB-Pokalfinale in Berlin gegenüber, jetzt treffen sie im DFB-Pokal-Halbfinale erneut aufeinander: Der SC Freiburg empfängt am Dienstag, 2. Mai 2023, 20.45 Uhr live im ZDF, den DFB-Pokal-Titelverteidiger RB Leipzig. ZDF-Moderator Sven Voss begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer um 20.15 Uhr zu "sportstudio live" aus dem Stadion in Freiburg.Gelingt den Breisgauern um Trainer Christian Streich die Revanche für die letztjährige Finalniederlage? Oder erreicht RB Leipzig zum dritten Mal in Folge das Finale im Berliner Olympiastadion? Zum Anstoß des Halbfinales um 20.45 Uhr übernimmt Live-Reporterin Claudia Neumann das Mikrofon. Der ehemalige Fußball-Profi Hanno Balitsch ist als Experte und Co-Kommentator im Einsatz. Für Interviews am Spielfeldrand stehen Eike Papsdorf und Florian Zschiedrich parat. In der Halbzeitpause gegen 21.30 Uhr meldet sich Marietta Slomka mit dem "heute journal".Das Halbfinal-Pokal-Duell zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig fällt in die Endspurt-Phase der Saison, in der beide Teams in der Bundesliga - aktuell auf den Tabellenplätzen 4 und 5 - unmittelbar um das Erreichen eines Champions-League-Platzes konkurrieren. Wer von beiden dann am Samstag, 3. Juni 2023, im Berliner Olympiastadion diese Saison sogar noch mit einem Titel krönen könnte, ist ebenfalls live im ZDF zu erleben. Ab 19.25 Uhr startet die "sportstudio live"-Sendung in den DFB-Pokalfinal-Abend.Auch in der ZDFmediathek und auf der ZDFheute können die Fußballfans sowohl das DFB-Pokal-Halbfinale als auch das DFB-Pokalfinale verfolgen. Auch der Highlightplayer steht bei beiden Spielen auf sportstudio.de erneut zur Verfügung.Die "sportstudio live"-Übertragungen vom DFB-Pokal werden im ZDF mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten