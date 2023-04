NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat BBVA nach Quartalszahlen der Bank auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,10 Euro belassen. Die gestiegene harte Kernkapitalquote sei das Highlight des Zwischenberichts, wobei es einige Fragen bezüglich ihrer Nachhaltigkeit geben dürfte, schrieb Analystin Sofie Peterzens am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die niedrige Risikovorsorge habe den Spaniern zudem zu einem besser als erwartet ausgefallenen Nettoergebnis verholfen. Die Erträge lägen nur knapp über den Erwartungen./gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / 07:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 07:19 / BST

