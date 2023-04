Köln - Torhüter Timo Horn verlässt den 1. FC Köln nach 21-jähriger Vereinszugehörigkeit. Der dienstälteste Profi im aktuellen Kader werde seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern, teilte der Bundesligist am Donnerstag mit.



"Den FC zu verlassen, das kann sich jeder vorstellen, fällt mir unheimlich schwer", ließ sich Horn zitieren. Konkurrenz gehöre im Fußball dazu, die Rolle als Nummer zwei sei zwar neu für ihn gewesen, doch er habe "die Situation so angenommen", fügte er hinzu. "Doch mein Anspruch ist es, Woche für Woche zwischen den Pfosten zu stehen und als Torwart der Rückhalt für eine Mannschaft zu sein." Deshalb habe er sich für diesen Schritt entschieden.



FC-Geschäftsführer Christian Keller äußerte sich dankbar für die Leistungen des Keepers: "Timo hat sich im Laufe der Zeit von einem jungen talentierten Torhüter zu einem gestandenen Bundesliga-Spieler entwickelt, der auf dem Platz und in der Kabine aber auch von der Bank oder Tribüne aus immer wichtig für das FC-Team war." Dass er den Anspruch habe, zu spielen, sei für den Verein nachvollziehbar. "Es gehört auch Mut dazu, sich nach so vielen FC-Jahren nun bei einem neuen Verein beweisen zu wollen", so Keller. Horn war im Alter von neun Jahren in die Jugend des 1. FC Köln gekommen.



2012 gab der gebürtige Kölner dann sein Profidebüt in der zweiten Liga. Fast zehn Jahre später verlor Horn schließlich infolge einer Knieverletzung seinen Stammplatz an Marvin Schwäbe.