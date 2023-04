Stuttgart, Germany (ots/PRNewswire) -Mit 1,129 Mrd. Euro hat Leadec im Geschäftsjahr 2022 einen Rekordumsatz erreicht und sein strategisches Wachstum erfolgreich fortgesetzt. Zum einen wurden rund 90 Prozent der Aufträge bei bestehenden Kunden verlängert, zum anderen hat das Unternehmen sein Kerngeschäft durch neue Dienstleistungen rund um E-Mobilität, Nachhaltigkeit und Smart Factory gestärkt."Die vergangenen drei Jahre mit ihren zahlreichen Marktdisruptionen haben gezeigt, dass Leadec ein resilientes Geschäftsmodell hat und die richtige Strategie verfolgt. Zusätzlich führt der hohe Transformationsdruck in den Industrien unserer Kunden zu einer neuen Dynamik beim Outsourcing von Leistungen in der Produktion, da sich der Kern der Wertschöpfung immer mehr in andere Bereiche verlagert", sagt Markus Glaser-Gallion, CEO von Leadec.Der Gesamtumsatz von Leadec stieg im Geschäftsjahr 2022 um 20 % auf 1,129 Mrd. Euro an. Alle drei Divisionen Europa, Asien und Amerika sind mit prozentual zweistelligen Raten gewachsen. Durch die erfolgreiche Diversifizierung erwirtschaftet das Unternehmen mittlerweile mehr als 40 Prozent seines Umsatzes in Fertigungsindustrien außerhalb der Automobilindustrie.Mitarbeiter und Sicherheit im FokusDer Wachstumskurs spiegelt sich auch bei der Belegschaft wider. Diese ist im vergangenen Jahr um fast 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf insgesamt mehr als 22.000 angewachsen. Vor allem in Amerika und Asien wurde Personal für neue Aufträge aufgebaut.Besonderen Wert legt Leadec auf die Arbeitssicherheit. Das Programm "Safety - It's your life" verankert die entsprechende Kultur auf allen Ebenen. Mit 1,2 erreichte die Zahl der Arbeitsunfälle pro eine Million Arbeitsstunden 2022 ein Rekordtief und lag erneut deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt im Industriebereich.Wachstumsfelder E-Mobilität und Integriertes FM"Wir entwickeln unser Serviceangebot vorausschauend weiter, um auf aktuelle Trends in der Produktion zu reagieren. Die wichtigsten Entwicklungen derzeit sind die Elektrifizierung der Mobilität, neue Outsourcing-Modelle, die Dekarbonisierung und Digitalisierung der Fabriken. In all diesen Bereichen unterstützen wir unsere Kunden bei der Transformation und haben umfassendes Know-how aufgebaut", ergänzt Markus Glaser-Gallion.So bietet Leadec im Bereich Elektromobilität Services entlang der gesamten Wertschöpfungskette an und hat sich insbesondere als technischer Dienstleistungsspezialist für Greenfield-Projekte im Batteriebereich etabliert. Bereits seit 2019 hat Leadec ein Expertenzentrum für neue Dienstleistungen rund um die Batterie in Hoyerswerda aufgebaut.Im Bereich Integriertes Facility Management erhielt Leadec im Berichtsjahr den größten Auftrag in der Unternehmensgeschichte für 30 Standorte eines internationalen Technologieunternehmens in Nord- und Südamerika. Mit seiner technischen Ausrichtung und Einblick in über 300 Produktionsstandorte weltweit hebt sich der Servicespezialist deutlich von klassischen Facility-Management-Anbietern ab.Kunden unterstützen bei Nachhaltigkeit und Smart FactoryMit den "Green Factory Solutions" unterstützt Leadec seine Industriekunden auf ihrem Weg zur Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft. Darunter werden nachhaltige Dienstleistungen zusammengefasst, die das Portfolio von Leadec in allen Service-Bereichen ergänzen und erweitern - von der Erfassung des CO2-Fußabdrucks über die Unterstützung bei Energieaudits bis hin zur Installation von Photovoltaikanlagen.Das Angebot an digitalen Services wird durch die Smart Factory Group kontinuierlich ausgebaut. Derzeit liegt der Fokus auf Factory Analytics Services sowie integrierter Produktionssteuerung und -optimierung. Hierbei handelt es sich um Internet-of-Things-Lösungen (IoT), die Maschinendaten analysieren und die Brücke zu den Services schlagen. Durch Smart Condition Monitoring kann beispielsweise frühzeitig Wartungsbedarf erkannt und eine vorausschauende Instandhaltung initiiert werden.Über LeadecLeadec ist der global führende Servicespezialist entlang des gesamten Lebenszyklus der Fabrik und ihrer Infrastruktur. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart beschäftigt rund 22.000 Mitarbeiter weltweit und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von mehr als 1,1 Mrd. Euro. Leadec unterstützt seine Kunden seit über 60 Jahren entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Produktion und ist an mehr als 300 Standorten ansässig, oft direkt in den Werken der Kunden.Die globalen Services von Leadec umfassen: Engineer (Fabrikplanung und -optimierung, Automatisierung und Produktions-IT), Install (Elektroinstallation, Mechanische Installation und Maschinenumzüge), Maintain (Produktionsinstandhaltung und Technische Reinigung), Support (Technisches Facility Management, Infrastrukturelles Facility Management und Logistik) sowie weitere lokale Leistungen. Über die digitale Geschäftsplattform Leadec.os werden sämtliche Prozesse durchgängig erfasst und eigene digitale Services integriert.Mehr zu Leadec: www.leadec-services.demedia@leadec-services.com (mailto:media@leadec-services.com)www.leadec-services.comKontakt:Dr. Marion HebachHead of Global CommunicationsLeadec Holding BV & Co. KGMeitnerstraße 1170563 StuttgartTel. +49 711 78 41-174media@leadec-services.com www.leadec-services.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2064672/LEADEC.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2064673/Leadec_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/leadec-erzielt-2022-erstmals-mehr-als-eine-milliarde-euro-umsatz-301809479.htmlOriginal-Content von: Leadec Holding BV & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146503/5496010