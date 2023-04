MTU Aero Engines (MTU) hat detaillierte Q1-Ergebnisse vorgelegt. Wie in unserem letzten Bericht (18. April 2023) über die Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen erläutert, waren die Ergebnisse des ersten Quartals deutlich besser als erwartet. Dies ist auf eine Erholung des Luftverkehrs zurückzuführen, die das MRO- und Ersatzteilgeschäft antreibt, sowie auf hohe Produktionsraten bei Verkehrsflugzeugen. Im Februar 2023 erreichte der weltweite Passagierverkehr 85 % des vor-COVID Niveaus (2019), während der Inlandsverkehr dem Niveau vor COVID sehr nahe kam. Außerdem erreichte der Frachtverkehr 103% des Niveaus von 2019. AlsterResearch bekräftigt, dass der gute Start in das Jahr 2023 die Grundlage für eine Prognoseanhebung im weiteren Verlauf des Jahres sein könnte. Die Experten von AlsterResearch halten an ihrem HALTEN-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 228,00 fest. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/MTU%20Aero%20Engines%20AG