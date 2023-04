Die Heizölpreise haben ihre Abwärtsbewegung wieder aufgenommen. Während die Preise in Österreich und Deutschland am deutlichsten sinken reicht es auch in der Schweiz für ein neue Jahrestief. Im Streit um die Ölexporte aus der semiautonomen kurdischen Region im Irak zwischen dem Irak und der Türkei zeichnet sich eine Einigung ab. Die Rezessionsängste sind als preisbestimmender Faktor zurück und drücken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...