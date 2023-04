DJ MARKT USA/Starke Meta-Zahlen beflügeln Technologiewerte

Neue überzeugende Zahlen aus dem Technologiesektor dürften den US-Börsen am Donnerstag Auftrieb geben. Mit der Facebook-Mutter Meta Platforms hat ein weiteres Branchenunternehmen positiv überrascht. Das Unternehmen hat im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet, was im vorbörslichen Handel mit einem Kursplus von gut 11 Prozent belohnt wird und den Nasdaq-Future unterstützt, der um 0,8 Prozent steigt. Am übrigen Markt bremst die Befürchtung einer Bankenkrise; der S&P-Future rückt um nur 0,4 Prozent vor.

Am Mittwoch hatten S&P-500 und Dow-Jones-Index mit Verlusten geschlossen, nachdem neue schlechte Nachrichten zur angeschlagenen First Republic Bank bekanntgeworden waren. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hatten Kunden massiv Einlagen von den Regionalbanken abgezogen, so auch bei der First Republic. Diese hatte schon im März Unterstützung von elf anderen US-Banken erhalten und benötigt nun offenbar noch mehr Hilfe.

Derweil geht die Bilanzsaison in eine weitere Runde. Neben den Meta-Zahlen kommen auch die Zahlen von Ebay (+3%) gut an. Die Betreiberin des gleichnamigen Internetauktionshauses hat mit dem Umsatz die Erwartungen erfüllt und mit dem Gewinn sogar übertroffen. Daneben werden unter anderem Caterpillar, Honeywell, Merck & Co, American Airlines, Abbvie und Mastercard ihre Quartalsausweise vorlegen. Nach Handelsschluss folgt mit Amazon ein weiteres Technologie-Schwergewicht, dazu ferner Intel, Amgen, Mondelez und die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US.

Unter den Konjunkturdaten des Tages dürfte vor allem das Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals spannend werden. Daneben wird die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 27, 2023 06:27 ET (10:27 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.