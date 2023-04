Lenzing erwirbt das im Businesspark Heiligenkreuz (Burgenland) gelegenen 43-MW-Biomassekraftwerkes der Energie 42 Beteiligungs GmbH. Die Durchführung der Transaktion ist insbesondere abhängig von behördlichen Genehmigungen und wird im zweiten Quartal 2023 erwartet, teilt Lenzing mit. Durch diese Investition wird die Abhängigkeit von fossiler Energie am Lenzing- Produktionsstandort in Heiligenkreuz deutlich reduziert. Rund 50 Prozent des derzeit eingesetzten Erdgases können künftig durch Energie aus erneuerbaren Quellen ersetzt werden, so das Unternehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...