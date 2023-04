Die endgültigen Ergebnisse von Delivery Hero für das Geschäftsjahr 2022 entsprachen weitgehend den im Februar veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Das Unternehmen meldete auch Q1-Eckdaten, die eine deutliche Verlangsamung des GMV- und Umsatzwachstums zeigten, was auf schwierige COVID-Vergleichswerte in Asien zurückgeführt wurde. Nebst einer Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 bestätigte das Management die Profitabilitätsziele, einschließlich einer positiven bereinigten EBITDA/GMV-Marge von über 0,5 % auf Konzernebene. Das Ziel des Unternehmens, profitabel zu werden, erscheint in Reichweite zu kommen. Nachdem die Analysten von AlsterResearch ihre Umsatzschätzungen für FY23/FY24 gesenkt und ihre Schätzungen für FY25 erweitert hätten, kommt AlsterResearch zu einem neuen Kursziel von EUR 52,00 (alt: EUR 58,00) bei unverändertem KAUFEN-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Delivery%20Hero%20SE