Carrier Global übernimmt Viessmann Klima-Sparte - aus Familienunternehmen wird Global Player

Der amerikanische Klimakonzern Carrier Global kauft den "Climate Solutions" Bereich des deutschen Traditionsunternehmens Viessmann für zwölf Milliarden Euro. Langfristige Garantien für Mitarbeiter und Standortsicherheit in Deutschland werden gewährleistet.



Mit der Übernahme der Klima-/ und bspw. auch Wärmepumpensparte sichert sich die Carrier Global Corp. eine wichtige Position im europäischen Markt. Der europäische Markt für Wärmepumpen solle sich nach eigenen Angabe bis 2027 auf 15 Milliarden Euro verdreifachen - starkes Wachstum ist nötig: Die Übernahmesumme beträgt immerhin das 13-fache des prognostizierten operativen Ergebnisses der Sparte für 2023 (EBITDA), so Carrier. Im Zuge des Verkaufs, der zu 20% in Aktien beglichen wird, soll die Viessmann Group einer der größten Anteilseigner des US-Konzerns werden. Max Viessman, CEO des Familienunternehmens, wird in den Verwaltungsrat von Carrier einziehen und setzt somit einen starken Impuls für deutsche Mittelständler in Bezug auf transatlantische Kooperation.



Langfristige Garantien für Mitarbeiter



Beide Seiten hätten sich auf langfristige Garantien geeinigt, teilte Viessmann mit. So seien betriebsbedingte Kündigungen für drei Jahre ausgeschlossen, wichtige Standorte für fünf Jahre gesichert und Allendorf an der Eder für zehn Jahre als Hauptsitz gesetzt. An die Mitarbeiter der Sparte sollen 106 Millionen Euro als Sonderprämie "für 106 Erfolgsjahre" ausgeschüttet werden.



