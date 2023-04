EQS-News: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Schlagwort(e): Dividende

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG: DIVIDENDENBEKANNTMACHUNG



27.04.2023 / 13:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft

Ternitz ISIN Nummer AT0000946652 DIVIDENDENBEKANNTMACHUNG In der am 27. April 2023 abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlung wurde für das Geschäftsjahr 2022 die Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,00 je dividendenberechtigter Aktie beschlossen. Der Ex-Dividendentag an der Wiener Börse ist der 23. Mai 2023, Nachweisstichtag für die Dividende (Record Day) ist der 24. Mai 2023. Die Auszahlung der Dividende erfolgt abzüglich 27,5 % Kapitalertragsteuer, soweit keine steuerliche Ausnahme von der Abzugspflicht der Kapitalertragsteuer gemäß § 94 Ziffer 2 EStG besteht, ab Donnerstag 25. Mai 2023 durch Gutschrift bei den depotführenden Kreditinstituten. Als Zahlstelle fungiert die Raiffeisen Bank International AG Wien. Ternitz, im April 2023 Der Vorstand



27.04.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com