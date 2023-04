Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Vantrue (https://www.vantrue.com/) hat vor kurzem die Veröffentlichung seiner 4-Kanal-Dashcam Nexus 5 angekündigt, die als erste auf dem Markt mit einer Rückfahrkamera ausgestattet ist. Dies ist Vantrue's wichtigstes Produkt nach der Veröffentlichung der ersten 3-Kanal Dashcam N4 (https://www.vantrue.com/products/vantrue-n4) auf dem Markt.In den letzten Jahren hat sich das Augenmerk zunehmend auf sicheres Fahren gerichtet. Mit dem Herannahen der Urlaubssaison ist auch die Nachfrage nach selbstfahrenden Touren deutlich gestiegen. Für Familienausflüge ist eine Kamera, die Szenen an der Front und im Auto aufzeichnen kann, zweifellos die beste Wahl. Für Fahrer von Mitfahrgelegenheiten ist eine Dashcam notwendigkeit, die gesamte Kabine aufzeichnen kann.Warum brauchen wir eine vierte Kamera, wenn es bereits eine 3-Kanal-Dashcam gibt? Sie haben vielleicht Zweifel. Erstens kann sie Szenen auf den Rücksitzen aufzeichnen. Wenn ein Passagier versehentlich etwas zurücklässt, kann der Fahrer mit der Rückfahrkamera den verlorenen Gegenstand schneller finden. Wenn Sie ein Baby auf dem Rücksitz haben, können Sie das Baby jederzeit überwachen. Wenn Sie einen Bus oder Transporter haben, können Sie auch den Innenraum einschließlich des Kofferraums umfassend überwachen. Und das Wichtigste: mit vier Kameras, die einen 360°-Rundumblick um das Fahrzeug ermöglichen, können Sie bei einem Unfall den gesamten Vorfall aus allen Blickwinkeln wiederherstellen.Die Vantrue N5 ist mit dem STARVIS 2-Sensor der neuesten Generation von Sony ausgestattet, der eine bessere Bildqualität, Wiedergabe und Nachtsicht ermöglicht. Darüber hinaus unterstützt die Dashcam WiFi und Sprachsteuerung, was eine bessere WiFi-Verbindung ermöglicht. Wenn Sie einen Clip speichern möchten, können Sie der Dashcam einfach den genauen Befehl geben. Die Dashcam hat auch andere professionelle Funktionen, wie z.B. den gepufferten Parkmodus und die benutzerdefinierte Einstellung des Bewegungserkennungsbereichs, die eine personalisierte Überwachung des Kernbereichs ermöglicht. Mit ihrer fortschrittlichen 10-Sekunden-Voraufzeichnungsfunktion kann sie den gesamten Vorfall erfassen, um sicherzustellen, dass keine Details verpasst werden. Die Low-Light-Nachtsichtfunktion mit verstecktem Infrarotlicht an der Vorder- und Rückseite sorgt dafür, dass das Fahrzeug auch bei völliger Dunkelheit überwacht wird, und bietet so 24 Stunden lang Schutz für Ihr Fahrzeug.Vantrue N5 (https://www.vantrue.com/) bietet jetzt eine spezielle Vorverkaufsaktion an. Wenn Sie diese neue 4-Kanal-Dashcam während des Vorverkaufs kaufen, erhalten Sie kostenloses Zubehör im Wert von 120 US-Dollar. Besuchen Sie die offizielle Website von Vantrue (https://www.vantrue.com/), um weitere Informationen zu erhalten und Ihre Bestellung aufzugeben. Erleben Sie die neueste Dashcam jetzt!Kontakt:Wendy Meng,wendy.meng@vantrue.netFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2064627/N5_Banner.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vantrue-bringt-die-erste-4-kanal-dashcam-auf-den-markt-301809522.htmlOriginal-Content von: Vantrue Official, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169677/5496084