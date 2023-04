Die APONTIS PHARMA AG (ISIN: DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills in Deutschland, bietet mit einer weiteren kurzfristigen Einlizenzierung erstmals eine Single Pill mit zwei Wirkstoffen zur Primärprophylaxe an. Für die Sekundärprophylaxe kardiovaskulärer Ereignisse sind bereits zwei Single Pills von APONTIS PHARMA am Markt verfügbar. Bei einer potenziellen Patientengruppe von insgesamt rund 30.000 Personen in Deutschland rechnet APONTIS PHARMA mit einem mittelfristigen Umsatzpotenzial für diese neue Single Pill zur Primärprophylaxe bei Hypertonie-Patienten mit hohem Risiko ...

