Das in Lagos ansässige Zahlungsverkehrs-Fintech rüstet auf ein KI-gestütztes System zur erweiterten Aufdeckung von Geldwäsche und Verstößen gegen die Sanktionsliste auf

VigiPay, ein nigerianisches Fintech-Unternehmen, das digitale Zahlungsdienste anbietet, und ThetaRay, ein führender Anbieter von KI-gestützter Transaktionsüberwachungstechnologie, gaben heute ihre Zusammenarbeit bekannt, um das wachsende Geschäft von VigiPayvor Geldwäsche, Sanktionsverstößen und anderen Risiken der Finanzkriminalität zu schützen.

Im Rahmen der Vereinbarung wird ThetaRay VigiPay die SONAR AML-Lösung zur Verfügung stellen, eine Cloud-basierte Transaktionsüberwachungs- und Screening-Plattform, die die frühesten Anzeichen für ausgeklügelte Geldwäscheaktivitäten erkennen kann. Das neue System ermöglicht VigiPay ein sicheres Wachstum, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und die Transparenz von Verbrauchertransaktionen durch die Ausweitung des Transaktionsvolumens und der Wertdienste sowohl für inländische als auch für grenzüberschreitende Zahlungen.

Diese neue Zusammenarbeit unterstreicht das kontinuierliche Wachstum von ThetaRay auf dem nigerianischen Finanzmarkt.

VigiPay ist eine Zahlungstechnologieplattform für grenzüberschreitende Überweisungen und B2B-Online-Zahlungen in Nigeria und ganz Afrika. VigiPay bietet automatisierte Zahlungserfassungsdienste, einschließlich POS-Terminals, für lokale und internationale Zahlungen und automatische Abgleiche für Unternehmen und Regierungsorganisationen.

Während wir auf den globalen Markt expandieren, sind wir bestrebt, die Einhaltung der AML-Vorschriften zu verbessern.Mit der Einführung eines KI-Tools für die Überwachung und das Screening von Transaktionen werden wir in der Lage sein, Transaktionen mit größeren Unternehmen auf der ganzen Welt abzuschließen, die Wert auf automatisierte Prozesse und Transparenz bei Transaktionen legen", sagte Oluseyi Oluwabusola, Geschäftsführer von VigiPay.

"ThetaRay ist ein hervorragender Partner, um diese Anpassung zu erreichen. Unsere Effizienz wird mit dem zusätzlichen automatischen Transaktionsscreening und der Überwachung einen neuen Höchststand erreichen, so dass wir unsere Kunden besser bedienen können. Wir setzen uns dafür ein, unseren Kunden einen einfachen Zugang zu mehreren Ländern zu ermöglichen und dadurch ihr Geschäft auszubauen und sich im heutigen Wettbewerbsumfeld zu behaupten."

Die nigerianische Regierung hat den Übergang zu einer bargeldlosen Gesellschaft mit mehreren Initiativen zur Förderung des digitalen Zahlungsverkehrs vorangetrieben, unter anderem mit Beschränkungen für Geldautomaten und staatliche Konten.

"Wir sind stolz darauf, mit einem innovativen nigerianischen Fintech-Unternehmen zusammenzuarbeiten, das Vertrauen und Service in den Vordergrund stellt, um die finanzielle Inklusion in Afrika voranzutreiben", sagte Mark Gazit, CEO von ThetaRay. "Die KI-Technologie von ThetaRay bringt einen neuen Vertrauensstandard in die wachsende Welt des Online-Zahlungsverkehrs und ermöglicht Fintechs ein schnelles Umsatzwachstum, indem sie die Türen für Geschäfte mit neuen Finanzpartnern weltweit öffnet."

Die preisgekrönte SONAR-Lösung von ThetaRay basiert auf einer proprietären Form der KI, der Intuition der künstlichen Intelligenz, die die menschliche Voreingenommenheit ersetzt, um Anomalien außerhalb des normalen Verhaltens zu finden, einschließlich völlig neuer Typologien. Sie ermöglicht Fintechs und Banken die Umsetzung eines risikobasierten Ansatzes zur effektiven Identifizierung wirklich verdächtiger Aktivitäten, auch über komplexe, grenzüberschreitende Transaktionspfade hinweg. Dies ermöglicht die schnelle Erkennung sowohl bekannter als auch unbekannter Geldwäschebedrohungen und eine bis zu 99-prozentige Reduzierung von Fehlalarmen im Vergleich zu regelbasierten Lösungen.

Über ThetaRay

Die KI-gestützte SONAR-Transaktionsüberwachungslösung von ThetaRay, die auf "intuitiver künstlicher Intelligenz" basiert, ermöglicht es Banken und Fintechs, durch sichere und zuverlässige grenzüberschreitende Zahlungen neue Geschäftschancen zu erschließen und ihre Umsätze zu steigern. Die bahnbrechende Lösung sorgt für zufriedenere Kunden, senkt die Compliance-Kosten und erhöht die Risikoabdeckung. Finanzorganisationen, die sich auf äußerst heterogene und komplexe Ökosysteme verlassen, profitieren in hohem Maße von den beispiellos niedrigen falsch-positiven und hohen Detektionsraten von ThetaRay.

