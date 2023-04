FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Flatexdegiro nach Quartalszahlen des Online-Brokers auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Der Umsatz liege knapp und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) deutlich unter seinen Erwartungen, schrieb Analyst Mengxian Sun am Donnerstag in einer ersten Reaktion. An den Markterwartungen sollte sich angesichts der Bestätigung des sehr konservativen Jahresausblicks aber wenig ändern./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 06:51 / CEST



ISIN: DE000FTG1111