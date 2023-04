NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma SE nach Quartalszahlen von 65 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem schwachen Zwischenbericht des Sportartikelherstellers und dem vorsichtigen Ausblick dürften die Sorgen über das Wachstum in den USA im Fokus bleiben, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie traue Puma zwei weiter zu, 2023 mit dem operativen Ergebnis (Ebit) die obere Hälfte der Zielspanne zu erreichen. Doch kurzfristig fehlten Kurstreiber, und Konkurrent Adidas habe mehr Potenzial. Townsend senkte ihre Ebit-Schätzungen für die Jahre bis 2027 moderat./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 20:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 00:15 / BST





