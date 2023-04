FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Reckitt nach Quartalszahlen von 6250 auf 6350 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz des Konsumgüterherstellers habe die Konsensschätzung übertroffen, was aber auch auf die Aufstockung von Lagerbeständen zurückgehe, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sei derweil überrascht, dass Reckitt nach der langen Suche nach einem neuen Konzernlenker doch keinen externen Kandidaten, sondern mit Kris Licht den derzeitigen Chef der Pharmasparte berufen habe./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2023 / 06:51 / CEST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B24CGK77