LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Der Börsenbetreiber habe dank starker Umsätze die Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Analyst Michael Sanderson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen eher am oberen Ende präzisiert als formal erhöht, obwohl die Konsensschätzungen bereits darüber lagen./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2023 / 18:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2023 / 18:29 / GMT





ISIN: DE0005810055