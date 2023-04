EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

27.04.2023 / 13:30 CET/CEST

Hamburg, 27. April 2023. Die Nordex Group hat erneut einen Auftrag aus Litauen erhalten. Für den litauischen Projektentwickler Green Genius liefert die Nordex Group elf Turbinen des Typs N163/5.X für den 62,7-MW-Windpark "Jurbarkas II". Der Auftrag umfasst zudem einen Premium-Servicevertrag für die Wartung der Anlagen über 25 Jahre. Der Windpark entsteht in der Nähe der Stadt Jurbarkas in einer landwirtschaftlich geprägten Region im Südwesten des Landes, rund 50 Kilometer von der Ostsee entfernt. Sie zeichnet sich durch durchschnittliche Windgeschwindigkeiten von mehr als 7 m/s aus, was die Turbinen der Delta4000-Serie auf 159-Meter-Türmen zur perfekten Wahl für "Jurbarkas II" macht. Die Auslieferung und Errichtung der Turbinen erfolgen 2024. Green Genius wird die elf Nordex-Anlagen mit einer Leistung von 5,7 MW betreiben. Beim Markteintritt in Litauen 2015 hatte die Nordex Group in der Region den Windpark "Jurbarkas" mit acht Turbinen des Typs N117/3000 errichtet. Dabei hat Nordex damals einen Service-Point in der Nähe des Windparks eingerichtet, von dem aus nach Inbetriebnahme auch die Turbinen von "Jurbarkas II" gewartet werden. Über Green Genius Green Genius ist Teil der litauischen Gruppe Modus, die 1993 gegründet wurde und in 11 europäischen Märkten tätig ist. Die Kernaktivitäten der Gruppe umfassen vier Bereiche: Erneuerbare Energien, Mobilitätsdienstleistungen, das Automobilgeschäft und das Management von Investmentfonds. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat rund 44 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von EUR 5,7 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 9.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der 4- bis 6,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse: Nordex SE

Antje Eckert

Telefon: +49 (0)174 6833 920

aeckert@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren:

Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 (0) 152 0902 4029

fzander@nordex-online.com



