AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.098,00 +0,5% +5,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 12.995,25 +0,8% +16,7% Euro-Stoxx-50 4.357,24 +0,2% +14,9% Stoxx-50 4.032,23 +0,2% +10,4% DAX 15.812,92 +0,1% +13,6% FTSE 7.849,75 -0,0% +5,4% CAC 7.491,67 +0,3% +15,7% Nikkei-225 28.457,68 +0,1% +9,1% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 134,64 -0,04

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,36 74,30 +0,1% +0,06 -7,3% Brent/ICE 77,80 77,69 +0,1% +0,11 -8,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 38,57 38,55 +0,0% +0,02 -49,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.000,68 1.989,85 +0,5% +10,83 +9,7% Silber (Spot) 25,09 24,93 +0,7% +0,16 +4,7% Platin (Spot) 1.096,90 1.094,00 +0,3% +2,90 +2,7% Kupfer-Future 3,82 3,85 -0,9% -0,04 +0,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise tendieren nach dem kräftigen Preisrückgang vom Vortag nunmehr wenig verändert. Die Gewinne, die der Ölpreis eingefahren hat, nachdem die Opec+ eine Fördermengenkürzung angekündigt hatte, sind nun komplett ausradiert. Beobachter nennen Konjunktursorgen als Grund für den Ausverkauf. Selbst die am Mittwoch vermeldete unerwartet deutliche Abnahme der US-Rohölvorräte - normalerweise ein Zeichen für eine hohe Nachfrage - vermag den Preis nicht zu stützen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Neue überzeugende Zahlen aus dem Technologiesektor dürften den US-Börsen am Donnerstag Auftrieb geben. Mit der Facebook-Mutter Meta Platforms hat ein weiteres Branchenunternehmen positiv überrascht. Das Unternehmen hat im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet, was im vorbörslichen Handel mit einem Kursplus von gut 11 Prozent belohnt wird.

Am Mittwoch hatten die Nasdaq-Indizes von den starken Microsoft-Zahlen profitiert, während S&P-500 und Dow-Jones-Index mit Verlusten schlossen, nachdem neue schlechte Nachrichten zur angeschlagenen First Republic Bank bekanntgeworden waren. Nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hatten Kunden massiv Einlagen von den Regionalbanken abgezogen, so auch bei der First Republic. Diese hatte schon im März Unterstützung von elf anderen US-Banken erhalten und benötigt nun offenbar noch mehr Hilfe. Furcht vor einer Bankenkrise dürfte den breiten Markt erneut bremsen.

Derweil geht die Bilanzsaison in eine weitere Runde. Neben den Meta-Zahlen kommen auch die Zahlen von Ebay (+3%) gut an. Die Betreiberin des gleichnamigen Internetauktionshauses hat mit dem Umsatz die Erwartungen erfüllt und mit dem Gewinn sogar übertroffen. Daneben werden unter anderem Caterpillar, Honeywell, Merck & Co, American Airlines, Abbvie und Mastercard ihre Quartalsausweise vorlegen. Nach Handelsschluss folgt mit Amazon ein weiteres Technologie-Schwergewicht, dazu ferner Intel, Amgen, Mondelez und die Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US.

Unter den Konjunkturdaten des Tages dürfte vor allem das Bruttoinlandsprodukt des ersten Quartals spannend werden. Daneben wird die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 1Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Analystenkonferenz zum Ergebnis 1Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 1Q

14:55 DE/Einhell Germany AG, ausführliches Jahresergebnis

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, ausführliches Jahresergebnis

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 1Q

22:08 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q annualisiert PROGNOSE: +2,0% gg Vq 4. Quartal: +2,6% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +3,7% gg Vq 4. Quartal: +3,9% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 249.000 zuvor: 245.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert - Die Berichtssaison erreicht einen ersten Höhepunkt und liefert den Impuls für die Einzelwerte. "Alle sehnen sich nach dem neuen Allzeithoch. Doch ohne Rückenwind von der Wall Street wird das schwierig. Und im Moment kommt von der Wall Street Gegenwind - kein Rückenwind", kommentiert Vermögensverwalter QC Partners die Marktlage. Hierzulande würden die ersten Anleger langsam ungeduldig und realisierten ihre Gewinne anstatt auf weitere Kursanstiege zu hoffen. Nachdem die Aktie der Deutsche Börse am Vortag im nachbörslichen Handel mit Aufschlägen auf die Bekanntgabe der Erstquartalszahlen reagiert hat, verliert sie aktuell 5,9 Prozent. Im Handel wird auf die Übernahmeofferte für Simcorp (+38%) verwiesen, die als teuer eingeschätzt werde. Deutsche Bank steigen um 1,3 Prozent. Das bereinigte Vorsteuerergebnis der Bank im ersten Quartal liegt laut Citi mit 1,9 Milliarden Euro 5 Prozent über dem Konsens. Als durchwachsen werden dagegen die Geschäftszahlen der Fondstochter DWS (-1,2%) eingestuft. In den finalen Geschäftszahlen der BASF (-4,4%) bemängeln Marktteilnehmer die Entwicklung des Cashflows. RWE stellen mit einem Plus von 2,5 Prozent den Gewinner. Der Energiekonzern hat laut den Analysten der DZ Bank sehr starke vorläufige Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt. Im Rahmen der Erwartungen bewegen sich die Umsatzzahlen von Air Liquide (+0,6%). Bei Schneider Electric geht es 2,8 Prozent auf 155,38 Euro nach Zahlenausweis nach oben. Der Auftragsbestand liegt auf Allzeithoch. Deutz steigen um 2 Prozent. Das EBIT liegt etwa 10 Prozent über den Schätzungen. Zudem will Deutz nun das obere Ende der Prognosespannen erreichen. Bei Hellofresh (+8,5%) loben Händler das bereinigte EBIT. Bei Nemetschek (+7,2%) ist der Umsatz stärker gestiegen als erwartet und die Gewinnkennziffern sind weniger stark gefallen als befürchtet. Heidelberger Druckmaschinen (+12,2%) hat ebenfalls überzeugende vorläufige Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2022/23 vorgelegt. Von sehr schwachen Geschäftszahlen spricht ein Marktteilnehmer dagegen mit Blick auf Aixtron (-7,2%).

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 9:36 Uhr Mi, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1047 +0,0% 1,1045 1,1045 +3,2% EUR/JPY 147,60 +0,0% 147,61 147,45 +5,2% EUR/CHF 0,9858 +0,2% 0,9848 0,9836 -0,4% EUR/GBP 0,8862 +0,1% 0,8858 0,8856 +0,1% USD/JPY 133,63 -0,0% 133,65 133,50 +1,9% GBP/USD 1,2465 -0,0% 1,2487 1,2471 +3,1% USD/CNH (Offshore) 6,9341 -0,1% 6,9281 6,9370 +0,1% Bitcoin BTC/USD 29.003,25 +1,2% 28.901,32 29.756,03 +74,7%

Nach dem Rücksetzer vom Mittwoch zeigt sich der Dollar am Donnerstag wenig verändert. Die BIP-Daten aus den USA am Donnerstag und der PCE-Deflator am Freitag dürften wohl kaum an der Meinung des Marktes rütteln, dass die US-Notenbank in der zweiten Jahreshälfte ihren Leitzins wieder senken wird. Wie Commerzbank-Devisenanalystin You-Na Park-Heger sagt, dürfte das BIP zwar das Bild einer robusten Konjunktur zeichnen, aber mit nachlassender Dynamik, sodass sich der Markt in seiner Sicht bestärkt sehen dürfte, dass Inflations- und Konjunkturentwicklung baldige Zinssenkungen rechtfertigen. Selbst überraschenderweise stärkere Zahlen dürften dem Dollar kaum nachhaltig helfen können. Außerdem dürfte der Markt sicher abwarten wollen, was der Offenmarktausschuss der US-Notenbank (FOMC) in der kommenden Woche im Rahmen des Zinsentscheids zu sagen hat. Allerdings müsste die Fed nächste Woche wohl schon sehr falkenhaft klingen, um den Dollar nachhaltig zu unterstützen, was angesichts der Datenlage eher nicht zu erwarten ist. Auch das erneute Aufkommen von Sorgen am Markt in Bezug auf US-Banken spricht nicht für eine falkenhaftere Haltung. Insofern dürfte es erstmal schwierig bleiben für den Dollar.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend etwas fester haben die asiatischen Märkte am Donnerstag nach verhaltenen Vorlagen der Wall Street geschlossen. In Seoul standen Geschäftszahlen des Indexschwergewichts Samsung Electronics (+0,6%) im Blick. Der Konzern hat einen Rückgang des Erstquartalsgewinns ausgewiesen, übertraf aber die Erwartungen der Analysten und signalisierte eine Erholung für das zweite Halbjahr. Die Aktien des Speicherchip-Herstelllers SK Hynix (+1,7%) erholten sich von den Verlusten des Vortags nach Quartalszahlen, die einen Verlust ausgewiesen hatten. Der japanische Aktienmarkt wurde zunächst von Broker- und Halbleiteraktien nach unten gezogen. Teilnehmer sprachen von Positionsbereinigungen vor der geldpolitischen Entscheidung der Bank of Japan (BoJ). Schwache Unternehmenszahlen schürten Unsicherheit mit Blick auf die weiteren Perspektiven. So fielen Nomura Holdings um 7,1 Prozent nach einem Rückschlag beim Gewinn im Geschäftsjahr um 35 Prozent. Advantest verloren 9,6 Prozent, nachdem das Unternehmen mit einem Rückgang des Jahresnettogewinns um 40 Prozent rechnet. In Schanghai hatten anfangs erneut geopolitische Spannungen gebremst. Einen leicht positiven Akzent setzten Konjunkturdaten. Der Rückgang der Gewinne in der chinesischen Industrie hat sich im März verlangsamt, da sich die Exportnachfrage erholte und Peking die wirtschaftliche Erholung weiter unterstützt. Auf den Verkaufslisten standen Einzelhandels- und Energiewerte, wogegen Versicherer und Automobilhersteller zulegten. Ping An Insurance steigerten sich nach starken Quartalszahlen um 4,5 Prozent.

CREDIT

Nach dem Anstieg des Vortages bilden sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag wieder leicht zurück. Die Unsicherheiten rund um den Bankensektor bleiben erhöht. First Republic brachen am Vortag an der Wall Street um weitere 30 Prozent ein. Das Kreditinstitut leidet unter massivem Kapitalabzug der Kunden. Medienberichten zufolge sind weitere Unterstützungsmaßnahmen für die Bank in Vorbereitung. Analysten bezweifeln derweil die Überlebensfähigkeit des Instituts. Im Blick steht die Veröffentlichung des US-BIP für das erste Quartal am Nachmittag. Erwartet wird ein Wachstum von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF

würde den geplanten Ausstieg beim Öl- und Gas-Förderunternehmen Wintershall Dea notfalls auch mit Hilfe von Investoren umsetzen. Das machte BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller auf der Hauptversammlung in Mannheim deutlich. "Wir arbeiten mit voller Kraft an verschiedenen Varianten des Ausstiegs", sagte Brudermüller laut Redetext. "Ein Börsengang von Wintershall Dea bleibt unsere bevorzugte Alternative. Denkbar wäre auch ein Verkauf an Investoren."

CONTINENTAL

bindet CEO Nikolai Setzer länger an das Unternehmen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurde der Vertrag des Managers um weitere fünf Jahre bis zum 31. März 2029 verlängert. Zudem wurde Philipp von Hirschheydt per Mai zum neuen Vorstandsmitglied des Bereichs Automotive ernannt.

CONTINENTAL

will mit dem US-Technologieunternehmen Aurora ein System für autonome Lkw entwickeln. Damit soll es Spediteuren und kommerzielle Flottenbetreiber laut Mitteilung ermöglicht werden, Nutzfahrzeuge ohne Einsatz eines Fahrers auf Highways fahren zu lassen.

CONTINENTAL

sollte sich nach Einschätzung der Deka beim Umbau des Konzerns mehr zutrauen und stärker auf Vereinfachung setzen. "Der Mut zu einer stärkeren Umstrukturierung fehlt", sagte Ingo Speich als Vertreter der Fondsgesellschaft der Sparkassen auf der Hauptversammlung des Unternehmens laut Redetext. "Die vermeintlichen Zukunftsinvestitionen wie Autonomes Fahren und Software verschlingen Unsummen und bringen bisher nicht den gewünschten Ertrag." Die Margen seien 2022 in allen Divisionen "erschreckend gering" gewesen.

DEUTSCHE BÖRSE

will den dänischen Softwareanbieter für die Finanzbranche Simcorp für 3,9 Milliarden Euro übernehmen. Der Börsenbetreiber vereinbarte mit der Simcorp AS ein freiwilliges freundliches Übernahmeangebot zum Preis von 735 dänischen Kronen (ca. 99 Euro) pro Aktie.

DEUTSCHE BÖRSE

erwartet durch die Übernahme von Simcorp einen signifikanten Umsatz- sowie Ergebnisbeitrag in der Zukunft. Der Börsenbetreiber rechne für das Jahr 2024 mit einem Beitrag von etwa 600 Millionen Euro bei den Nettoerlösen sowie 200 Millionen Euro beim EBITDA, sagte Konzernchef Theodor Weimer im Rahmen der Telefonkonferenz mit Analysten.

RWE

hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Grund dafür seien vor allem die gegenüber dem ersten Quartal 2022 höheren Erträge der internationalen Stromerzeugung im Segment Wasser/Biomasse/Gas, teilte der DAX-Konzern mit. Die Prognose für das Jahr 2023 bestätigte RWE.

ANDRITZ

hat nach einem starken Jahresauftakt seine Jahresprognose bekräftigt. Wie die Andritz AG mitteilte, wuchs der Umsatz von Januar bis März um 28,5 Prozent auf 1,963 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (EBITA) stieg um 29,6 Prozent auf 158,5 Millionen Euro.

AURELIUS

verkauft die Distrelec-Gruppe, einen führenden europäischen B2B-Händler für elektronische und technische Bauteile. Käufer ist die RS-Gruppe, ein globaler Omni-Channel-Anbieter industrieller Produkt- und Servicelösungen. Die Transaktion wird den Angaben zufolge mit rund 365 Millionen Euro bewertet.

BAADER BANK

Die nachlassende Marktvolatilität hat der Baader Bank im ersten Quartal geringere Erträge beschert. Unter dem Strich rutschte das Unternehmen in die Verlustzone.

BERTELSMANN

gibt zwei Geschäftsbereichen neue Namen. Wie der Konzern mitteilte, wird die Bertelsmann Printing Group, die die Druck- und Direktmarketing-Aktivitäten umfasst, in Bertelsmann Marketing Services umbenannt. Die Dienstleistungstochter Arvato Bertelsmann firmiere ab sofort unter dem Namen Arvato Group.

DELIVERY HERO

hat im ersten Quartal Umsatz und Bruttowarenwert GMV gesteigert und dabei nach eigenen Angaben die Margen verbessert. Die Prognose für das Gesamtjahr präzisierte der Berliner Lieferkonzern.

DELIVERY HERO

inklusive der spanischen Tochter Glovo hat bis Ende März den geplanten Stellenabbau CFO Emmanuel Thomassin zufolge "komplett abgeschlossen". Derzeit seien "keine weiteren Maßnahmen geplant", sagte Thomassin Dow Jones Newswires in einem Interview.

DEUTZ

ist besser als erwartet in das Geschäftsjahr 2023 gestartet und für das Gesamtjahr zuversichtlicher geworden. Wie das im SDAX notierte Kölner Unternehmen mitteilte, wuchs der Konzernumsatz im ersten Quartal um 15,5 Prozent auf rund 517 Millionen Euro.

KION

hat im ersten Quartal wegen eines deutlich schwächeren Geschäfts mit Lieferkettenlösungen auch unter dem Strich einen Gewinnrückgang verzeichnet. Das Konzernergebnis sank um gut 8 Prozent auf 73,5 Millionen Euro, wie der Logistikausrüster mitteilte.

LPKF

hat im ersten Quartal bei rückläufigen Umsätzen einen Verlust verzeichnet, blickt aber wegen deutlich höherer Auftragseingänge optimistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf.

PSI SOFTWARE

hat im ersten Quartal bei stabilen Umsätzen unterm Strich mehr verdient. Während der Umsatz mit 58,2 Millionen Euro weitgehend auf Vorjahresniveau lag, erhöhte sich das Konzernergebnis durch den Wegfall von Belastungen aus den russischen Geschäftsaktivitäten um 27,7 Prozent auf 3,3 Millionen Euro.

SOFTWARE AG

Die vor der Übernahme durch den Finanzinvestor Silver Lake stehende Software AG hat im ersten Quartal 2023 zwar deutlich weniger verdient als vor einem Jahr, sieht sich dank der anhaltenden Dynamik im Geschäftsbereich Digital Business aber auf dem besten Weg, ihre Jahresprognose zu erreichen.

VOSSLOH

hat im ersten Quartal bei höheren Umsätzen unter dem Strich ein Drittel mehr verdient und die Jahresprognose bestätigt. Der Umsatz stieg im Zeitraum Januar bis März um 15,4 Prozent auf den Rekordwert von 256,3 Millionen Euro, wie die Vossloh AG mitteilte.

AIR LIQUIDE

hat im ersten Quartal 2023 mehr umgesetzt als erwartet. Wie die Air Liquide SA mitteilte, legten die Erlöse um 4,2 Prozent auf 7,17 Milliarden Euro zu. Auf vergleichbarer Basis betrug das Wachstum 6,2 Prozent.

BARCLAYS

hat im ersten Quartal den Gewinn deutlicher als erwartet gesteigert und den Ausblick für das laufende Gesamtjahr bekräftigt. Die britische Großbank verdiente laut Mitteilung 2,60 Milliarden Pfund vor Steuern gegenüber 2,234 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

CARLSBERG

hat am Donnerstag ein neues Aktienrückkaufprogramm gestartet und das untere Ende seiner Jahresprognosespanne deutlich angehoben, nachdem der Umsatz im ersten Quartal deutlich stärker gewachsen war als erwartet.

GLENCORE

übernimmt für insgesamt 775 Millionen US-Dollar von Norsk Hydro Minderheitsbeteiligungen an zwei brasilianischen Produzenten der Aluminium-Grundstoffe Tonerde und Bauxit.

LINDE

ist gut in das neue Jahr gestartet und hat die Ergebnisprognose erhöht. Für das laufende Jahr schätzt Linde nun ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 13,45 bis 13,85 US-Dollar - unter der Annahme, dass keine Währungseffekte auftreten - was einem Wachstum von 9 bis 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde.

LONDON STOCK EXCHANGE (LSE)

hat ihre Gesamteinnahmen im ersten Quartal auf bereinigter Basis gesteigert und die Jahresprognose bestätigt. Alle Geschäftsbereiche trugen zu dem Wachstum bei, wie der Londoner Börsenbetreiber und Finanzinformationsdienst mitteilte.

PERNOD RICARD

rechnet für das vierte Geschäftsquartal nach einer Delle im dritten wieder mit starken Umsätzen. Wie der französische Spirituosenhersteller mitteilte, rechnet er im Gesamtjahr per Ende Juni dank Verbesserungen in der operativen Gewinnmarge zudem mit organischem Wachstum von mehr als 10 Prozent beim wiederkehrenden Gewinn.

REPSOL

hat im ersten Quartal 2023 aufgrund rückläufiger Ölpreise weniger verdient. Die Repsol SA meldete für die Monate Januar bis März einen Nettogewinn von 1,11 Milliarden Euro nach 1,39 Milliarden vor Jahresfrist.

SANOFI

hat seine Jahresprognose nach einem Umsatzanstieg im Auftaktquartal bekräftigt. Für die Monate Januar bis März wies die Sanofi SA, getrieben vom Impfstoffgeschäft und Specialty-Care-Portfolio, Erlöse von 10,22 Milliarden Euro nach 9,67 Milliarden vor einem Jahr aus.

SCHNEIDER ELECTRIC

hat nach steigenden Umsätzen im ersten Quartal seine Ziele für das Gesamtjahr angehoben. Die Nachfrage bleibe stark, während sich die Engpässe in den Lieferkette weiter entspannten, erklärte der auf Energiemanagement und Industrieautomation spezialisierte französische Konzern.

STMICROELECTRONICS

hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Nettogewinn stieg auf 1,04 Milliarden US-Dollar nach 747 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum.

TOTALENERGIES

hat im ersten Quartal trotz eines schwächeren Preisumfelds und einer geringeren Produktion mehr verdient und die Erhöhung der Zwischendividende bestätigt. Der Konzern kündigte zudem den Verkauf seiner kanadischen Tochter Totalenergies EP Canada Ltd. für bis zu 6,1 Milliarden kanadische Dollar (ca. 4,47 Milliarden US-Dollar) an den Energiekonzern Suncor Energy an.

UNICREDIT

kauft AT1-Anleihen im Volumen von 1,25 Milliarden Euro zurück und muss nach eigenen Angaben auf absehbare Zeit keine neuen dieser Anleihen emittieren, welche im Abwicklungsfall in Eigenkapital umgewandelt werden können.

UNILEVER

hat die höheren Kosten an seine Kunden über Preissteigerungen weitergeben können. Der Konsumgüterkonzern, zu dem Marken wie Knorr, Rexona und Ben & Jerry's gehören, steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal deutlich. Den Wachstumsausblick für das Gesamtjahr erhöhte die Unilever plc.

VOLVO

hat im ersten Quartal bei steigenden Umsätzen nur einen leichten Gewinnrückgang verzeichnet. Analysten hatten bei dem schwedischen Premiumautohersteller einen wesentlich stärkeren Einbruch befürchtet.

WPP

hat im ersten Quartal seinen flächenbereinigten Umsatz abzüglich weitergegebener Kosten um 2,9 Prozent gesteigert und seine Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Die Erlöse stiegen auf 3,46 Milliarden Pfund nach 3,09 Milliarden Pfund im Vorjahreszeitraum, wie die WPP plc mitteilte.

HONEYWELL INTERNATIONAL

hat im ersten Quartal mehr verdient und umgesetzt als erwartet und seine Prognose angehoben. Die Aktie legt im vorbörslichen US-Handel zeitweise um 2,5 Prozent zu.

LG ELECTRONICS

ist im ersten Quartal 2023 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der südkoreanische Konzern wies für die Monate Januar bis März einen Nettogewinn von 546,5 Milliarden Won (umgerechnet rund 370 Millionen Euro) aus, nachdem im Vorquartal noch ein Nettoverlust von 212,4 Milliarden Won aufgelaufen war.

