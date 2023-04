Im Zentrum der globalen Zahlungsrevolution befindlich, verarbeitet Thredd alljährlich Milliarden von Transaktionen in 44 Ländern für die weltweit führenden Fintechs, digitalen Banken und eingebetteten Finanzdienstleister

Mit einem neuen Managementteam, einer neuen strategischen Vision und einem neuen Betriebsplan bringt Thredd seinen einzigartigen kundenorientierten Schwerpunkt in neue Regionen und Kundensegmente als Partner für Innovatoren, die die Methoden von Verbrauchern und Unternehmen für das Bezahlen von Waren und Dienstleistungen und den Geldverkehr modernisieren

Thredd wird von einem außergewöhnlichen Private-Equity-Konsortium, dem Advent International, Viking Global Investors, Temasek und MissionOG angehören, sowie von institutionellen Investoren wie Mastercard und Visa unterstützt

Global Processing Services, eine weltweit Zahlungsplattform der nächsten Generation für führende Fintechs, digitale Banken und eingebettete Finanzdienstleister im Vereinigten Königreich sowie in Europa, Asien, dem Nahen Osten und Nordamerika, hat heute in "Thredd" umfirmiert, um die zentrale Rolle des Unternehmens bei der Verflechtung der verschiedenen "Fäden" des weltweiten Zahlungsökosystems zu reflektieren und das Wachstum des elektronischen Zahlungsverkehrs voranzubringen.

Mit einem neuen Führungsteam bestehend aus Branchenveteranen sowie der Unterstützung zukunftsorientierter Investoren ist diese Umfirmierung das Signal für die nächste Phase der Kundenpartnerschaft und Produktinnovation, um die Aspirationen innovativer Zahlungsverkehrsvisionäre mit Leben zu füllen.

Thredd ist dafür bekannt, es innovativen Unternehmen im Zahlungsverkehr mit einem kundenorientierten Ansatz zu ermöglichen, neue Kartenprogramme schnell, einfach und kosteneffizient einzuführen. Durch die Schaffung einer einzigartigen Nische stellt Thredd als praxisorientierter, moderner Zahlungsabwickler zuverlässige digitale Zahlungsverarbeitungsfunktionen wie etwa individuelle Tools, Reporting und erstklassige Betrugspräventionstechnologie für Kartenmanagement in Echtzeit bereit.

Sowohl von Visa als auch von Mastercard zertifiziert und mit der Unterstützung von Debit-, Prepaid- und Kreditprogrammen, ermöglicht Thredd seit 2007 eine moderne Issuer-Zahlungsverarbeitung und hat sich einen Namen als vertrauenswürdige, zuverlässige und skalierbare Plattform geschaffen.

Die Plattform von Thredd der nächsten Generation verarbeitet inzwischen alljährlich Milliarden von Transaktionen und unterstützt über 100 Kunden in 44 Ländern mit einer großen Bandbreite an Anwendungsfällen. Thredd ist der Verarbeitungspartner der Wahl für verschiedene Branchen wie etwa digitales Banking, Buy Now Pay Later (BNPL), Reisen und Banking-as-a-Service (BaaS).

Als einer der am schnellsten wachsenden Kunden von Thredd ermöglicht die "Finanz-Super-App" Curve es den Kunden, die meisten Debit-, Kredit- und Kundenkarten in einer Plattform und einer verknüpften Smartcard für Zahlungen zu kombinieren. Thredd stellt seit der Gründung von Curve im Jahr 2016 die Issuer-Verarbeitungsgrundlagen für die Plattform bereit und unterstützt das innovative Fintech-Unternehmen mit Blick auf seine Skalierung auf mehr als 4 Millionen Kunden, die Diversifizierung seiner Produkte und Expansion in internationale Märkte.

"Im Zuge des Beginns unserer nächsten Wachstumsphase markiert die Umfirmierung in Thredd ein neues Zeitalter für unser Unternehmen. Wir haben die letzten sechs Monate mit dem Aufbau unseres Managementteams mit Branchenveteranen verbracht, um unsere Plattformkapazitäten zu erweitern und uns verstärkt dafür zu engagieren, auf die Bedürfnisse der innovativsten Fintechs und Banken der Welt einzugehen", sagte Kevin Schultz, Chief Executive Officer von Thredd.

"Unsere neue Marke bringt zum Ausdruck, dass wir uns verstärkt darauf konzentrieren, unseren Kunden die Schaffung eines vernetzten, zugänglichen und nahtlosen Zahlungsökosystems zu ermöglichen. Wir verfolgen zuversichtlich unsere Vision, Innovatoren auf der ganzen Welt mit unserem erfahrenen Team und unseren Eigentümern einen partnerschaftlichen Ansatz für eine moderne Zahlungsabwicklung anbieten zu können."

Zur Erläuterung der Gründe für die Wahl des Namens Thredd führte Betsy Samuel, Chief Marketing Officer von Thredd, aus: "Unsere Kunden, Partner und Teammitglieder haben uns gesagt, dass wir als ultimatives Bindeglied echte Partnerschaft in die Welt des Zahlungsverkehrs bringen. Das liegt in unserer DNA und wir wollten einen neuen Namen, um dieser besonderen Identität sowie unserer wachsenden Position als zentraler moderner Zahlungsabwickler im Zentrum der sich stetig weiterentwickelnden digitalen Wirtschaft Ausdruck zu verleihen. Wir sind stolz darauf, mit einem Namen neu an den Start zu gehen, der unsere einzigartige Rolle und Reputation als entscheidender ‚Faden' im Ökosystem reflektiert."

Hinter Thredd steht ein erfahrenes Private-Equity-Konsortium mit fachlicher Erfahrung in der Skalierung zahlungsbezogener Technologieunternehmen, dem Advent International, Viking Global Investors, Temasek und MissionOG angehören; institutionelle Investoren sind Mastercard und Visa.

