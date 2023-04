BOCHUM (dpa-AFX) - Borussia Dortmund muss im Bundesliga-Spiel beim VfL Bochum auf Nationalspieler Nico Schlotterbeck verzichten. Trainer Edin Terzic hat aber Hoffnung, dass der 23-Jährige im Saisonendspurt wieder zur Verfügung steht. "Es scheint nicht so dramatisch zu sein wie zuletzt, sodass wir davon ausgehen, dass er nicht allzu lange ausfallen wird", sagte Terzic am Donnerstag.

Schlotterbeck hatte am vergangenen Samstag beim 4:0 seines Teams gegen Eintracht Frankfurt nach zuvor wochenlanger Zwangspause ein Comeback gefeiert, war aber in der 25. Minute wegen muskulärer Probleme am Oberschenkel ausgewechselt worden. Niklas Süle soll ihn in Bochum ersetzen.

Mit einem Sieg an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) kann der BVB zumindest bis Sonntag seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf den FC Bayern München auf vier Punkte ausbauen. "Wir gehen mit einer guten Portion Selbstvertrauen in das Duell", sagte Terzic. "Wir wissen, dass wir noch fünf Schritte gehen wollen. Der wichtigste Schritt ist aber immer der nächste und das ist der morgen."

Zur Konstellation am 30. Spieltag, an dem der BVB vorlegen muss, sagte der Coach: "Den Spieltag dürfen wir Cheftrainer Gott sei Dank noch nicht terminieren. Deswegen beschäftige ich mich da nullkommanull mit. Es geht einfach darum, dass wir die nächsten Aufgaben mit einer Energie angehen, wie wir es letzte Woche getan haben, und dann ist es auch egal, ob wir vorher oder nachher spielen."/the/DP/zb