Bochum (ots) -Umweltfreundliche Mobilität ist auch bei den 900 Mitarbeitenden der GLS Bank ein wichtiges Thema. Um einen Anreiz zu schaffen den ÖPNV zu nutzen, bekommen alle das Deutschlandticket komplett erstattet. Ab Mai gibt es die Fahrradmitnahme gratis dazu - zumindest im VRR.Die Verkehrswende ist nicht nur bei Krediten und Finanzierungen ein Thema der GLS Bank. Auch intern wird immer wieder überlegt, wie wir uns nachhaltig bewegen. Ab dem ersten Mai erhalten deswegen alle Beschäftigen das Deutschlandticket in Höhe von 49 Euro ohne Zuzahlung. Auf Wunsch können sie auch eine Fahrradmitnahme im Wert von 29 Euro erhalten. Der VRR (Verkehrsverbund Rhein Ruhr) ist bisher jedoch der einzige Verbund, der das anbietet.Ganz neu ist dieses Angebot nicht: Bisher hat die GLS Bank allen Beschäftigen ein Jobticket für die Fahrt zur Arbeit bezahlt, bei dem die Fahrradmitnahme automatisch möglich war. Dienstwagen sind bei der sozial-ökologischen Bank nicht üblich. Manch einer wundert sich über diese Firmenkultur.Dazu sagt Dirk Kannacher, Vorstand der GLS Bank (im Bild): "Vorbild kann nur sein, wer sich vorbildlich verhält. Deswegen sollte das Dienstrad den Dienstwagen endlich ablösen. Das Fahrrad ist ein Symbol für eine freie, gesunde und nachhaltige Mobilität - und damit das Symbol einer zukunftsweisenden Führungskultur."Auch die Vorstände fahren im Alltag Fahrrad, nehmen die Bahn oder leihen sich ein E-Auto aus der hauseigenen Flotte, die allen zur Verfügung steht. Die Leihgabe ist sowohl dienstlich als auch privat möglich. Das funktioniert über die Buchungsapp "Fleetster". Neben E-Autos können Mitarbeitende auch ein Lastenrad, zwei E-Bikes sowie zwei Brompton-Klappräder günstig leihen. Wer lieber ein eigenes Rad nutzen möchte, kann über die Aktion Jobrad ein Fahrrad mit Steuervorteil leasen. Je nach Häufigkeit der Dienstreisen gibt es die Bahncard 25, 50 oder 100. Flüge sind in der GLS Bank die absolute Ausnahme. Es sind maximal 9 Flüge pro Jahr erlaubt - und zwar insgesamt für alle Mitarbeitenden inklusive der Geschäftsleitung.Im Rahmen einer Mobilitätswoche (24. bis 29. April) diskutierten Mitarbeitende unter anderem die Frage, ob kostenlose Parkplätze für ein Unternehmen mitten in der Stadt noch zeitgemäß sind. Im März hat die GLS Bank einen Teil ihrer Firmenparkplätze am Hauptstandort Bochum geräumt. Dort entsteht nun ein Kindergarten.