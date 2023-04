Paris, Montreal und London (ots/PRNewswire) -\u25cf Diese Partnerschaft ermöglicht es, Privatunternehmen zu einer konkreten und wertschöpfenden Wirkungsstrategie zu verpflichten\u25cf Die Plattform von Good Circle ermöglicht es Unternehmen, ihre Attraktivität für Kunden, Talente und Investoren zu steigernGood Circle, ein neuer Akteur im Bereich Tech for Good, und impak Analytics, ein Anbieter von Wirkungsdaten, bündeln ihre Kräfte, um das Engagement von Private-Equity-Akteuren im Bereich nachhaltige Finanzwirtschaft zu maximieren.Impact, die Grundlage für eine nachhaltige TransformationIndem Good Circle bei der Entwicklung seiner Plattform auf die Technologie von impak Analytics und dessen SFDR+i-Lösung setzt, hilft es Investoren, die Anforderungen der Offenlegungsverordnung (SFDR) durch die Integration von sozialen und ökologischen Wirkungsdaten zu erfüllen. Dieses Angebot schafft somit einen positiven Mechanismus für Investoren, der es ihren Portfolio-Unternehmen ermöglicht, von einer personalisierten Bilanz und einem maßgeschneiderten Impact-Plan zu profitieren und gleichzeitig ihre Reputationsrisiken zu minimieren."Es ist wichtig, dass unsere Wirkungsanalysen der Wertschöpfungsstrategie eines Unternehmens dienen, und Good Circle erschien uns ideal, um diese Verbindung herzustellen", erklärt Paul Allard, CEO von impak Analytics."Wir haben impak Analytics aufgrund der Qualität und Tiefe ihrer Daten gewählt, die in unseren Augen unerlässlich sind, um qualitativ hochwertige Empfehlungen für unsere Kunden zu generieren", ergänzt Juliette Karrer, CEO von Good Circle.Eine gebrauchsfertige LösungUnternehmen können über die Plattform von Good Circle ganz einfach auf diese Daten zugreifen, die auf den strengsten Wirkungsprinzipien der Branche wie den Impact Management Normen basieren. Außerdem finden sie auf der Plattform einen individuellen Aktionsplan und einen Katalog mit personalisierten Lösungen.Das angereicherte SFDR-Angebot ist eine gebrauchsfertige Lösung für Private-Equity-Akteure, die ihre Entscheidungsprozesse optimieren und ein qualitatives und quantitatives Verständnis der Nachhaltigkeit ihrer Vermögenswerte erlangen möchten.Über impak Analytics und Good Circleimpak Analytics impak Analytics ist ein Fintech-Scale-up, das eine intuitive Daten- und Impact-Intelligence-Plattform anbietet, die Lösungen für die Bewertung, das Rating und die Klassifizierung von Auswirkungen umfasst.Good Circle Good Circle ist eine Plattform für "Impact Value Creation", die es Unternehmen ermöglicht, ihre Auswirkungen auf eine Reihe von Stakeholdern zu bewerten, einen individuellen Aktionsplan zu erstellen und diese Maßnahmen zu bewerten.https://www.impakanalytics.com/press-release-impak-x-good-circle/Kontakt Juliette Karrerjuliette@good-circle.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2014430/3959215/impak_analytics_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/impak-analytics-und-good-circle-bundeln-ihre-krafte-um-ein-erweitertes-sfdr-angebot-fur-private-equity-akteure-auf-den-markt-zu-bringen-301808617.htmlPressekontakt:+33 6 61 46 00 91Original-Content von: impak Analytics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169678/5496244